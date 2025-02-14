Вийде ціла гора смакоти: бюджетні брізоли ви приготуєте за десять хвилин (відео)
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Фарш із м’яса – чудова база для створення апетитних, поживних котлет, фрітати або ж тюфтельок. Щоб страви мали насичений смак, варто доповнити їх ароматними спеціями та часником.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати бризолі з фаршем. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати бризолі з фаршем
Інгредієнти:
- вафлі;
- яйця – 4 шт. для обсмажування + майонез або сметана 1 ст. л. (за бажанням додати воду);
- олія для смаження;
Інгредієнти для начинки:
- курячий фарш (філе та стегно) – 700 г;
- морква – 1 шт. велика;
- цибуля – 2 шт. середні;
- сметана – 2 ст. л. ;
- панірувальні сухарі – 2 ч. л. з гіркою;
- зелень (кріп та петрушка) – невеликий пучок;
- яйце – 1 шт.;
- сіль – 1 ч. л.;
- орний перець мелений – 1/2 або 1/3 ч. л.;
- сухий часник – 1 ч. л.;
- італійські трави – 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.До фаршу додати сіль, перець, часник сухий, італійські трави, яйце, панірувальні сухарі, сметану, зелень, засмажку і перемішати.
2.З вафель сформувати заготовки.
3.Змастити фаршем вафлі.
4.До 4 яєць додати сметану або майонез і збовтати виделкою.
5.Обмокнути заготовки та обсмажити на маленькому вогні під закритою кришкою до готовності з обох боків.