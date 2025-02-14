Вийде ціла гора смакоти: бюджетні брізоли ви приготуєте за десять хвилин (відео)

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Фарш із м’яса – чудова база для створення апетитних, поживних котлет, фрітати або ж тюфтельок. Щоб страви мали насичений смак, варто доповнити їх ароматними спеціями та часником.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати бризолі з фаршем. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати бризолі з фаршем

Інгредієнти:

вафлі;

яйця – 4 шт. для обсмажування + майонез або сметана 1 ст. л. (за бажанням додати воду);

олія для смаження;

Інгредієнти для начинки:

курячий фарш (філе та стегно) – 700 г;

морква – 1 шт. велика;

цибуля – 2 шт. середні;

сметана – 2 ст. л. ;

панірувальні сухарі – 2 ч. л. з гіркою;

зелень (кріп та петрушка) – невеликий пучок;

яйце – 1 шт.;

сіль – 1 ч. л.;

орний перець мелений – 1/2 або 1/3 ч. л.;

сухий часник – 1 ч. л.;

італійські трави – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати сіль, перець, часник сухий, італійські трави, яйце, панірувальні сухарі, сметану, зелень, засмажку і перемішати.

2.З вафель сформувати заготовки.

3.Змастити фаршем вафлі.

4.До 4 яєць додати сметану або майонез і збовтати виделкою.

5.Обмокнути заготовки та обсмажити на маленькому вогні під закритою кришкою до готовності з обох боків.