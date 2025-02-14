Выйдет целая гора вкусноты: бюджетные бризоли вы приготовите за десять минут (видео)
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Фарш из мяса – отличная база для создания аппетитных, питательных котлет, фритаты или тефтельок. Чтобы блюда имели насыщенный вкус, следует дополнить их ароматными специями и чесноком.
Сегодня мы предлагаем приготовить бризоли с фаршем. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить бризоли с фаршем
Ингредиенты:
- вафли;
- яйца – 4 шт. для обжарки + майонез или сметана 1 ст. л. (по желанию добавить воду);
- масло для жарки;
Ингредиенты для начинки:
- куриный фарш (филе и бедро) – 700 г;
- морковь – 1 шт. большая;
- лук – 2 шт. средние;
- сметана – 2 ст. л. ;
- панировочные сухари – 2 ч. л. с горкой;
- зелень (укроп и петрушка) – небольшой пучок;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- черный перец молотый – 1/2 или 1/3 ч. л.;
- сухой чеснок – 1 ч. л.;
- итальянские травы – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.К фаршу добавить соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать.
2.Из вафель сформировать заготовки.
3.Смазать фаршем вафли.
4.К 4 яйцам добавить сметану или майонез и взболтать вилкой.
5. Заготовки обжарить на маленьком огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.