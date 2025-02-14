Выйдет целая гора вкусноты: бюджетные бризоли вы приготовите за десять минут (видео)

Эта закуска понравится близким

Фарш из мяса – отличная база для создания аппетитных, питательных котлет, фритаты или тефтельок. Чтобы блюда имели насыщенный вкус, следует дополнить их ароматными специями и чесноком.

Сегодня мы предлагаем приготовить бризоли с фаршем. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить бризоли с фаршем

Ингредиенты:

вафли;

яйца – 4 шт. для обжарки + майонез или сметана 1 ст. л. (по желанию добавить воду);

масло для жарки;

Ингредиенты для начинки:

куриный фарш (филе и бедро) – 700 г;

морковь – 1 шт. большая;

лук – 2 шт. средние;

сметана – 2 ст. л. ;

панировочные сухари – 2 ч. л. с горкой;

зелень (укроп и петрушка) – небольшой пучок;

яйцо – 1 шт.;

соль – 1 ч. л.;

черный перец молотый – 1/2 или 1/3 ч. л.;

сухой чеснок – 1 ч. л.;

итальянские травы – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать.

2.Из вафель сформировать заготовки.

3.Смазать фаршем вафли.

4.К 4 яйцам добавить сметану или майонез и взболтать вилкой.

5. Заготовки обжарить на маленьком огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.