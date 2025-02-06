Оксано, з Днем ангела! Барвисті листівки та картинки для привітань

Цього дня свої іменини відзначають Оксани і Ксенії

Сьогодні, 6 лютого, за старим церковним календарем відзначається велике свято – День пам’яті святої Ксенії Римської. Вона була відома своїм аскетичним способом життя, неухильною вірою, проповідуванням християнства та добрими справами. Саме Ксенію Римську називають покровителькою жінок на ім’я Оксана та Ксенія. За новим церковним стилем свято відзначалося на 13 днів раніше – 24 січня.

День ангела — це чудова нагода проявити любов і повагу до близьких жінок, яких звуть Оксана або Ксенія. Поділіться теплими привітаннями, приємними словами та гарним настроєм зі своїми близькими жінками, які носять це ім’я. Побажання здоров’я, радості, щастя, удачі та мирного неба точно піднімуть настрій вашим близьким Оксанам та Ксеніям.

Якщо немає можливості привітати коханих жінок особисто, виходом із ситуації стане мила листівка чи картинка, відправлена у соцмережах та месенджерах. "Телеграф" підготував добірку яскравих листівок, щоб ви могли відправити Оксанам та Ксеніям у День ангела.

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