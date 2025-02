У цей день з’явився YouTube: як відеосервіс виглядав 20 років тому і яким було перше відео на ньому

Цього дня 20 років тому з’явився відеосервіс YouTube

Сьогодні відеохостинг YouTube відзначає свій день народження – йому виповнилося 20 років. 14 лютого 2005 року був зареєстрований офіційний домен на ім’я youtube.com. А сьогодні це найпопулярніший у світі сайт, який за місяць відвідують понад мільярд людей.

"Телеграф" розповість історію створення відеосервісу YouTube, яка розпочалася 20 років тому, та покаже, яким був перший ролик, завантажений на платформу.

Історія створення відеосервісу YouTube

Історія найпопулярнішого нині відеосервісу YouTube почалася 20 років тому з ідеї створити практичну та легку платформу для обміну відео користувачами, яка була б відкрита для всіх бажаючих користувачів. Ця ідея належала і була втілена в життя трьома колишніми програмістами з компанії PayPal — Чадом Херлі, Стівом Ченом та Джаведом Карімою. Можливо працюючи над створенням YouTube автори і не підозрювали, який успіх матиме їхній стартап.

Так виглядав YouTube після запуску у 2005 році

На момент запуску YouTube виглядав не так, як зараз і на думку авторів, їхній проект міг зацікавити лише певні кола користувачів. Однак, випередивши всі очікування, відеосервіс швидко почав набирати популярність серед користувачів, які почали самі "рекламувати" нову платформу, роблячи записи власних роликів і далі поширюючи їх у соцмережах.

Першим роликом, який завантажили самі автори у квітні 2005 року, стало відео "Me at the zoo" Джаведа Каріма. І саме це відео пізніше увійшло в історію, як найперший офіційно доступний відеозапис на YouTube.

Успіх нового відеосервісу не залишився непоміченим — вже 2006 року компанія Google викупила стартап YouTube за 1,65 млрд доларів. А після цього провела на сервісі роботу щодо вдосконалення. Так, у YouTube з’явилася монетизація контенту, система рекомендацій відео та глобальні партнерські програми для авторів. Це зробило проект ще більш успішним та прибутковим, вже для самої компанії Google.

Тепер YouTube є найпопулярнішою у світі відеоплатформою. На місяць його відвідують понад мільярд зареєстрованих користувачів.

