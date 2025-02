В этот день появился YouTube: как видеосервис выглядел 20 лет назад и каким было первое видео на нем

В этот день 20 лет назад появился видеосервис YouTube

Сегодня видеохостинг YouTube отмечает свой день рождения — ему исполнилось 20 лет. В этот день 14 февраля 2005 года был зарегистрирован официальный домен на имя youtube.com. А сегодня это самый популярный в мире сайт, который в месяц посещают более миллиарда человек.

"Телеграф" расскажет историю создания видеосервиса YouTube, которая началась 20 лет назад, и покажет, каким был первый ролик, загруженный на платформу.

История создания видеосервиса YouTube

История самого популярного ныне видеосервиса YouTube началась 20 лет назад с идеи сделать практичную и легкую платформу для обмена видео пользователями, которая была бы открыта для всех желающих юзеров. Эта идея принадлежала и была воплощена в жизнь тремя бывшими программистами из компании PayPal — Чадом Херли, Стивом Ченом и Джаведом Каримой. Возможно работая над созданием YouTube авторы и не подозревали, какой успех будет иметь их стартап.

Так выглядел YouTube после запуска в 2005 году

На момент запуска YouTube выглядел не так, как сейчас и по мнению авторов, их проект мог заинтересовать только определенные круги пользователей. Однако, опередив все ожидания видеосервис быстро начал получать популярность среди пользователей, которые начали сами "рекламировать" новую платформу, делая записи собственных роликов и дальше распространяя их в соцсетях.

Первым роликом, который загрузили сами авторы в апреле 2005 года, стало видео "Me at the zoo" Джаведа Карима. И именно это видео позже вошло в историю, как самая первая официально доступная видеозапись на YouTube.

Успех нового видеосервиса не остался незамеченным — уже в 2006 году компания Google выкупила стартап YouTube за 1,65 млрд долларов. А после этого провела на сервисе работу по усовершенствованию. Так, в YouTube появилась появилась монетизация контента, система рекомендаций видео и глобальные партнерские программы для авторов. Это сделало проект еще более успешным и прибыльным, уже для самой компании Google.

Теперь YouTube является самой популярной в мире видеоплатформой. В месяц его посещают более миллиарда зарегистрированных пользователей.

