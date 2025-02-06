Небачена розкіш та порушення всіх правил заради українки: як виглядає могила Роксолани і чим вона особлива

Турецький султан порушив усі правила та традиції заради коханої жінки

Хасекі Хюррем-султан, відоміша як Роксолана — привілейована наложниця, а згодом законна дружина Сулеймана I Пишного, султана Османської імперії. Вона перша хасекі-султан, фундаторка епохи жіночого султанату, одна з найвпливовіших жінок в історії Османської імперії. І, як відомо, Роксолана мала українське походження.

"Телеграф" розповість, де поховано видатну жінку Османської імперії Роксолану, яка за походженням була українкою. І чому її гробниця така особлива.

Де знаходиться могила Роксолани і чим вона особлива

Роксолана була найулюбленішою дружиною могутнього султана Сулеймана Пишного та матір’ю його наступника – Селіма II. Вона померла 15 квітня 1558 року у віці близько 50 років. Смерть коханої жінки стала справжньою трагедією для Сулеймана. І він зробив усе, щоб гідно вшанувати її пам’ять.

Згідно з історичними даними, Роксолана померла в Старому палаці Стамбула, де знаходилася жіноча лікарня, в якій вона провела свої останні дні, страждаючи від болю. Труну з її тілом під молитви стамбульців перенесли до нової мечеті султана Сулеймана — Сулейманія. А поховали Роксолану біля спеціальної стіни кіблі — це місце у напрямку на Каабу, якого дотримується під час мусульманської молитви.

Спочатку над могилою Роксолани натягли велике шатро, а за рік за наказом султана Сулеймана іменитий архітектор Сінан збудував розкішну гробницю. Це була восьмигранна усипальня із загостреною банею, що спирається на колони з білого мармуру та порфіру.

Усередині стіни гробниці Роксолани султан Сулейман прикрасив неймовірними панно весняного саду з темно-синіх, блакитних, білих та червоних кахлів. А кожну з білих розет інкрустували безцінним смарагдом — улюбленим самоцвітом Роксолани.

Крім того, навколо гробниці Роксолани султан розпорядився висадити красивий розарій, адже вона любила троянди, а сам Сулейман називав кохану цією квіткою та "весною свого життя". І всю цю розкіш для коханої султан зробив усупереч усім правилам та традиціям.

Головна особливість могили Роксолани у тому, що вона стала першою дружиною султана, яку упокоїли у власному мавзолеї. До цього султанських наложниць ховали у провінціях окремо від чоловіка. Більше того, після смерті коханої султан Сулейман на згадку про неї збудував в Едірні храмовий комплекс.

Сам правитель Османської імперії пережив кохану Роксолану на 8 років і після смерті його поховали поряд із нею. Проте вся розкіш гробниці Сулеймана та Роксолани до наших днів не збереглася.

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