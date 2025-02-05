На її могилу приносять монети і квіти: як виглядає пам’ятник Соньці Золотій Ручці і де він знаходиться

Вона була видатною шахрайкою та авантюристкою, яка увійшла в історію та літературу

Сонька Золота Ручка — відома шахрайка, злодійка та авантюристка, яка увійшла в історію своїми злочинами та стала персонажем у літературі та кінематографі. Є кілька версій, де її поховано, проте пам’ятник їй встановили у Москві.

"Телеграф" розповість, що відомо про життя та смерть Соньки Золотої Ручки, і як виглядає її пам’ятник, на який приносять монети та квіти.

Сонька Золота Ручка — що про неї відомо

Справжнє ім’я Соньки Золотої Ручки — Софія Іванівна Блювштейн. При народженні її назвали Шейндля-Сура Лейбовна Соломоніак. Вона народилася 2 травня 1846 року у Варшавській губернії, яка тоді належала до Російської імперії.

Злочинця-авантюристка єврейського походження, відома на прізвисько Сонька Золота Ручка, свої злочини чинила здебільшого в російських містах, була кілька разів ув’язнена і відправлена на каторгу, також засвітилася в Одесі.

Точних відомостей про життя Софії Соломоніак-Блювштейн-Штендель немає, оскільки свій власний життєпис вона значною мірою сфальсифікувала. У 1860-1870-х Сонька Золота Ручка роках займалася злочинною діяльністю у великих російських містах та в Європі.

Вона професійно займалася крадіжками та шахрайством, що набули популярності завдяки своєму авантюрному компоненту, схильності до містифікації та театральної зміни вигляду. Сонька Золота Ручка явно мала фантастичний артистичний талант і гострий розум, що безсумнівно допомагало їй у злочинній діяльності. Вона неодноразово затримувалась поліцією різних держав, проте без серйозних наслідків. А коли її все-таки спіймали і засудили до каторги, не раз учиняла втечі з місця ув’язнення.

Софія Блювштейн померла від застуди 1902 року, про що свідчить повідомлення тюремного начальства. Вона нібито була похована на місцевому кладовищі в Олександрівському посту на Сахаліні.

При цьому на Ваганьківському цвинтарі у Москві є могила, що приписується Соньці Золотій Ручці. Можливо, це кенотаф — символічна могила або пам’ятник, де не містяться останки реальної людини. Однак на цю могилу у Москві люди приносять монети та квіти, часто ці люди злочинці. Таким чином вони намагаються показати повагу знаменитій злодійці та отримати її покровительство та заступництво.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає одна з найпомпезніших і загадкових могил на Байковому цвинтарі. "Я тебе люблю, живи вічно", — йдеться у написі на надгробку.