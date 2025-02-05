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На її могилу приносять монети і квіти: як виглядає пам’ятник Соньці Золотій Ручці і де він знаходиться

Автор
Галина Струс
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Сонька Золота Ручка увійшла в історію, а на її могилу приносять квіти та монети
Сонька Золота Ручка увійшла в історію, а на її могилу приносять квіти та монети. Фото Колаж "Телеграф"

Вона була видатною шахрайкою та авантюристкою, яка увійшла в історію та літературу

Сонька Золота Ручка — відома шахрайка, злодійка та авантюристка, яка увійшла в історію своїми злочинами та стала персонажем у літературі та кінематографі. Є кілька версій, де її поховано, проте пам’ятник їй встановили у Москві.

"Телеграф" розповість, що відомо про життя та смерть Соньки Золотої Ручки, і як виглядає її пам’ятник, на який приносять монети та квіти.

Сонька Золота Ручка — що про неї відомо

Справжнє ім’я Соньки Золотої Ручки — Софія Іванівна Блювштейн. При народженні її назвали Шейндля-Сура Лейбовна Соломоніак. Вона народилася 2 травня 1846 року у Варшавській губернії, яка тоді належала до Російської імперії.

Злочинця-авантюристка єврейського походження, відома на прізвисько Сонька Золота Ручка, свої злочини чинила здебільшого в російських містах, була кілька разів ув’язнена і відправлена на каторгу, також засвітилася в Одесі.

Точних відомостей про життя Софії Соломоніак-Блювштейн-Штендель немає, оскільки свій власний життєпис вона значною мірою сфальсифікувала. У 1860-1870-х Сонька Золота Ручка роках займалася злочинною діяльністю у великих російських містах та в Європі.

Сонька Золота Ручка

Вона професійно займалася крадіжками та шахрайством, що набули популярності завдяки своєму авантюрному компоненту, схильності до містифікації та театральної зміни вигляду. Сонька Золота Ручка явно мала фантастичний артистичний талант і гострий розум, що безсумнівно допомагало їй у злочинній діяльності. Вона неодноразово затримувалась поліцією різних держав, проте без серйозних наслідків. А коли її все-таки спіймали і засудили до каторги, не раз учиняла втечі з місця ув’язнення.

Сонька Золота Ручка

Софія Блювштейн померла від застуди 1902 року, про що свідчить повідомлення тюремного начальства. Вона нібито була похована на місцевому кладовищі в Олександрівському посту на Сахаліні.

Сонька Золота Ручка

При цьому на Ваганьківському цвинтарі у Москві є могила, що приписується Соньці Золотій Ручці. Можливо, це кенотаф — символічна могила або пам’ятник, де не містяться останки реальної людини. Однак на цю могилу у Москві люди приносять монети та квіти, часто ці люди злочинці. Таким чином вони намагаються показати повагу знаменитій злодійці та отримати її покровительство та заступництво.

Сонька Золота Ручка
Сонька Золота Ручка

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає одна з найпомпезніших і загадкових могил на Байковому цвинтарі. "Я тебе люблю, живи вічно", — йдеться у написі на надгробку.

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#Злочинниця #Могила #Сонька Золота Ручка