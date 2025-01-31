За день обслужили 30 тисяч людей: яким було відкриття першого в СРСР McDonald’s 35 років тому і які були ціни (фото)

Цього дня 35 років тому у Радянському Союзі з’явився перший McDonald’s

Відкриття першого у Радянському Союзі ресторану швидкого харчування McDonald’s стало справжньою подією для радянських людей. Небачені раніше страви та бездоганний ввічливий сервіс був у новинку, а на роботу до компанії мріяли потрапити тисячі людей. Саме цього дня, 31 січня 1990 року у Москві з’явився перший Мак. Ми також розповідали, як виглядало відкриття першого McDonald’s у Києві.

Перший McDonald’s в СРСР — яким було відкриття

Перший у Радянському Союзі фаст-фуд мережі McDonald’s було відкрито 31 січня 1990 року. Це було в Москві на Пушкінській площі. Ресторан швидкого харчування з’явився на місці колишнього кафе "Ліра", яке у 70-ті роки було дуже популярним серед "просунутої" молоді.

Заклад американської компанії сильно відрізнявся на фоні громадського харчування в СРСР не лише асортиментом їжі, а й ввічливим обслуговуванням. Відкриття першого Мака стало великою подією для радянських людей та привернуло чимало уваги. Лише за перший день роботи фаст-фуд обслужив понад 30 тисяч відвідувачів, а чергу того дня люди займали з 5-ї ранку і стояли в ній по кілька годин.

Примітно, що перший радянський McDonald’s у Москві став на той час найбільшим у світі. Заклад був розрахований на 700 відвідувачів усередині будівлі, мав ще 200 місць зовні, а обслуговували людей 27 кас. Відомо, що за середньої зарплати радянської людини у 150 рублів, гамбургер коштував 1,5 рубля, а Біг Мак – 3,75 рубля. До речі, багато радянських людей хотіли потрапити на роботу в McDonald’s, оскільки середня зарплата там була помітно вищою — близько 300 рублів.

Варто зазначити, що мережа McDonald’s вклала у відкриття першого радянського фаст-фуду близько 50 мільйонів доларів. Справа в тому, що в СРСР компанії довелося з нуля розвивати всю інфраструктуру для функціонування закладу. Так, американці запустили будівництво незалежної організації зі своїми фермами у Підмосков’ї з постачання картоплі, своїми переробними підприємствами з випуску булочок для гамбургерів, м’яса, яблучних пиріжків та інших продуктів для ресторанів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала реклама київського McDonalds понад 20 років тому. І скільки тоді коштував чізбургер.