Тут жила Сонька Золота Ручка: що відомо про одеський готель "Брістоль", який постраждав від атаки росіян

Цей готель має багату історію

У п’ятницю, 31 січня, російські війська кілька разів атакували Одесу балістичними ракетами. Від ударів постраждав і готель "Брістоль", розташований у центрі міста.

"Телеграф" розповість про історію цього готелю, а також про те, скільки коштує зняти там номер.

Коли виник готель "Брістоль"

Готель "Брістоль" почали будувати у 1898 році, а закінчили будівництво у 1899 році. Його створювали за проектом архітекторів Олександра Бернардацці та Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Нової купецької біржі (зараз там розміщується Одеська державна філармонія — Ред.) та й поряд з будинком Державного банку. Готель на той момент вважався одним із найрозкішніших в Одесі, а також став першим 4-поверховим готелем у місті.

Готель "Брістоль" у 1899 році

З 2002 до 2010 року готель знаходився на реконструкції. Будівля має статус пам’ятки архітектури.

Також "Брістоль" входить до мережі готелів, що належить одеським бізнесменам Борису Кауфману та Олександру Грановському — ще їм належать готелі "Лондонський" в Одесі та "Президент Готель" у Києві.

У різні роки в готелі "Брістоль" зупинялися:

Софія Блювштейн, більш відома як "Сонька Золота Ручка" (1846 — 1902), авантюристка та злодійка часів Російської імперії;

Анрі Барбюс (1873-1935), французький письменник-комуніст, який захищав у суді Самуїла Шварцбарда, вбивцю голови Директорії Української Народної Республіки Симона Петлюри (вбитий 25 травня 1926 року в Парижі – Ред.);

Теодор Драйзер (1871 — 1945), американський письменник-комуніст.

Сонька Золота Ручка

Анрі Барбюс

Теодор Драйзер

Скільки коштує відпочинок у готелі

За даними сервісу Booking.com, вартість місячного проживання у стандартному двомісному номері для двох осіб становитиме 127 239 гривень. У вартість також включено харчування.

Що ще відомо про готель

У готелі налічується 113 розкішних номерів, також є фітнес-зали, басейни і Spa-салони. Про це йдеться на сайті готелю.

Номери поділяються на класи "Мансард", "Стандарт", "Напівлюкс", "Люкс", "Тематичний Люкс", "Президентський Люкс".

Ось так виглядав готель до російського обстрілу:

А ось так вже після атаки:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 29 січня росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки були пошкоджені багатоповерховий будинок та магістральний трубопровід теплопостачання, не менше восьми осіб отримали поранення, у тому числі дитина, а одна людина загинула.