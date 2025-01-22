В Україні продають породистого кота "по акції" за 11 тисяч гривень: як він виглядає (фото)

Тварина пет-класу, тобто — домашній улюбленець

Кіт-компаньйон з чималою вагою — опис типового мейн-куна. Ця порода не так давно набула популярності і в Україні. Зазвичай, кошенята цієї породи коштують чимало, однак є й тварини за "акційною ціною".

Саме так на одному із сервісів розміщення оголошень описали ціну на кошеня-дівчинку мейн-куна в Харкові. Власниця просить за неї 11 тисяч гривень. Кошеняті 2 місяці, вона вакцинована та має ветеринарний паспорт. Зазначається, що документів не має, а продається як улюбленець в родині. З переваг вказана привченість до лотка та кігтедряпалки.

Акційне кошеня мейн-куна

Кошеня мейн-куна з одним із характерних типів забарвлення

Кошеня вирізняється гарним кольором хутра. У мейн-кунів типів забарвлення кілька, рідкісні кольори (срібло, золото тощо, впливають на ціну). Розрізняють не тільки по кольору, а як вони змішуються. Існує багато забарвлень мейн-кунів — понад 75, проте не всі визнані офіційно. У цієї кішечки, найімовірніше, забарвлення, що називається "таббі". Це смугасте забарвлення, а смуги обов’язково є на мордочці та утворюють літеру "М" на лобі.

Типи мейн-кунів за кольором

Мейн-куни грайливі, доброзичливі. Виростають чималими — кішки до 5,5 кг, а коти можуть важити і 10 кг. Мейн-куни зазвичай "мовчазні", хоча вони багато спілкуються зі своєю родиною за допомогою різних звуків, схожих на цвірінькання.

Раніше "Телеграф" розповідав про мейн-куна з цікавим димчастим забарвленням. Він європейського походження і коштує в Києві 100 тисяч грн.