Гарфилд наводит шорох? Толстый кот забавно напугал "пса Патрона" (видео)

Пользователи соцсетей активно комментируют видео

В сети появилось веселое видео, которое мало кого может оставить равнодушным. На кадрах огромный рыжий кот, похожий на Гарфилда испугал собачку породы джек-рассел-терьер, похожую на пса Патрона.

Видео опубликовано в социальной сети TikTok. Собачка лежит и дрожит, а рядом лежит толстый рыжий кот. На фоне играет веселая музыка.

"Бедный пес Патрон боится рыжего толстого кота", — говорится в описании к видео.

В комментариях пользователи не скрывают эмоций.

"Вы пса патронами кормили?", "У него просто кость широкая", "На Гарфилда похож", "Автор тоже его боится", "Он что, уже съел одного пса Патрона?", "Я бы тоже испугался", "Я не пес Патрон, но и мне страшно", "Нежданно", "Пес Патрон и его друг, кот Боеголовка", "Царь бомба", — такие были комментарии к видео.

Напомним, пес Патрон — это джек-рассел-терьер, который работает вместе с пиротехниками ГСЧС Украины. Он украинская собака-вынюхатель взрывчатки. Имя пса Патрона стало известно после того, как он помог обнаружить многочисленные мины и взрывоопасные предметы на деоккупированных территориях Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Иван Марунич исполнил песню о "Патроне" под симфонический оркестр. Президентский оркестр спел "хит".