Зірка соцмереж і власник нагороди Зеленського: що відомо про пса-сапера Патрона зараз і куди він зник

31 грудня з'явилася новина про те, що пса Патрона не стало

Пес Патрон — собака породи джек-рассел-тер’єр, який став одним із найвідоміших у цілій Україні. Він працює разом із піротехніками ДСНС. Пес став першим чотирилапим у всій історії, хто отримав титул "Пес Доброї Волі" від UNICEF.

31 грудня 2024 мережу облетіла фейкова звістка про те, що чотирилапий герой загинув. "Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Пес Патрон і що відомо про нещодавню новину щодо його "смерті".

Патрон — це джек-рассел-тер’єр, який працює разом із піротехніками ДСНС України. Він український собака-винюхувач вибухівки. Ім’я пса Патрона стало відомим після того, як він допоміг виявити численні міни та вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях України. Маленький, але хоробрий пес не лише виконує важливу місію, але й став символом боротьби за мир та безпеку.

Патрон отримав багато нагород, серед яких — медалі за службу від державних та міжнародних організацій. Він також є героєм численних дитячих книг та мультфільмів, які популяризують важливість роботи саперів.

Де зараз пес Патрон

Талісман чернігівських піротехніків ДСНС України продовжує займатися розміновуванням територій. Він бере участь у багатьох благодійних ініціативах і часто з’являється у соцмережах. Він часто з’являється на публічних заходах, де зустрічається з дітьми та дорослими.

Хто господар пса Патрона

Господарем пса Патрона є Михайло Ільєв, піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України. Саме він є основним партнером і наставником Патрона у роботі. Разом вони виконують важливі завдання з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України.

Новина про "смерть" пса Патрона

У соцмережі "Х" 31 грудня 2024 з’явилася новина про те, що пес Патрон нібито загинув. Ця звістка викликала у прихильників чотирилапого героя занепокоєння. Проте, Михайло Ільєв швидко відреагував на ці чутки та спростував їх.

Господар пса-героя записав відео разом із Патроном, у якому запевнив, що із псом Патроном все добре. "Живий, здоровий і дуже зайнятий, бо несу службу. Але я б таки знайшов час, аби кусьнути того, хто поширює про мене недобрі чутки і лизьнути всіх, хто їм не вірить. Побіг далі, ввечері ще вас привітаю", — йдеться у дописі на сторінці пса Патрона.

Така інформація з’явилася не вперше. У серпні 2023 року мережу облетіла інформація про те, що пес Патрон нібито отримав поранення і загинув, але ці чутки ДСНС також спростували.

Раніше "Телеграф" розповідав, Іван Марунич виконав пісню про "Патрона" під симфонічний оркестр. Президентський оркестр заспівав "хіт".