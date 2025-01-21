Виросте до розміру чималої собаки: у Києві продають кота відомої породи не за всі гроші світу

Така порода зазвичай гарно уживається з дітьми та іншими тваринами

Найбільша домашня кішка в світі — порода Мейн-кун може коштувати в Україні і 100 тисяч грн, і 20 тисяч. Ця порода відома своїми вражаючими розмірами, приголомшливою зовнішністю та ніжним характером водночас.

Саме такого мейн-куна продають на одному з сервісів оголошень України. За семимісячне кошеня чоловічої статі просять 20 тисяч грн. До лотка та дряпалки привчений, вакцинація проведена, стверджують продавці. Як зазначено в оголошені — кошеня любить гратися м’ячиком.

7-ми місячне кошеня мейн-куна

Кошеня має характерні ознаки породи

Ціни на мейн-кунів

Ціна мейн-куна істотно варіюється залежно від кількох факторів. За породисте кошеня просять від 2000 до 6900 доларів США (84 — 250 тис.грн). На ціну впливає колір, родовід тварини, походження та наявність зайвого пальця (полідактиль).

Мейн-кун на руках

Про породу мейн-кун

Родом із штату Мен, ці коти вважаються єдиною довгошерстою породою, яка походить із США. Самець цієї породи може важити до 10 кг, самки — до 5,5 кг, а висотою вони можуть бути від 50 до 75 см. Вони вирізняються не тільки розмірами, а й особливими вухами з китицями, пухнастим хвостом та лапами з пучками.

При своїх розмірах коти дуже товариські, гарно вчаться нового, люблять гратися. Для тих, хто мріє про цю породу, варто знати, що йому потрібно чимало простору для ігор, а хутро вимагає щоденного розчісування.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одного "американського" кота в Україні. Кошеня породи Тойгер продають за 150 тисяч грн.