Церковне свято 27 лютого: що не можна робити, аби не потрапити у біду

У цей день наші предки чекали настання весни

Сьогодні, 27 лютого, за новоюліанським календарем віряни згадують святого ісповідника Прокопія Декаполіта. У народі свято називають Прокопів день або Прокоп Перезимовий.

Прокопій народився у VII столітті в Декаполісі. Він присвячував весь час молитвам і вів аскетичний спосіб життя. Невдовзі чоловік перебрався у монастир. Прокопій давав проповіді, в яких наголошував на важливості шанування ікон. За це імператор Лев ІІІ заарештував вірянина й піддав катуванню.

Прокопій вийшов із в'язниці після смерті Лева ІІІ й продовжив поширювати християнську віру. Чоловік помер у глибокій старості та увійшов в історію церкви як захисник ікон.

Традиції та прикмети 27 лютого

У народі свято має назву Прокопів день або Прокоп Перезимовий. У цей день починав танути сніг, тож рух на дорозі ускладнювався. Відтак, вважалось поганою ідеєю відправлятися в інше місто, бо можна було не доїхати. Наші предки у цей день вже чекали весну. Вони відчиняли двері домівок, аби впустити тепло.

Побачили граків — чекайте швидкої весни.

Танення снігу — до теплого літа.

Перші проліски є знаком, що можна готуватися до роботи на землі.

Почули, як співають синиці — скоро настане весна.

Що не можна робити 27 лютого

Заборонено відмовляти у допомозі, інакше від вас можуть відвернутися.

Не відправляйтеся у далеку дорогу, бо може трапитися неприємність.

Будь-які сварки та непорозуміння у цей день відлякають щастя та успіх.

Іменини 27 лютого

У цей день іменини відзначають Макар, Михайло, Петро, Степан, Яків.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли цьогоріч відзначають Масницю. У цей період можна ласувати борошняними та молочними стравами.