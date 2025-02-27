Церковне свято 27 лютого: що не можна робити, аби не потрапити у біду
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У цей день наші предки чекали настання весни
Сьогодні, 27 лютого, за новоюліанським календарем віряни згадують святого ісповідника Прокопія Декаполіта. У народі свято називають Прокопів день або Прокоп Перезимовий.
Прокопій народився у VII столітті в Декаполісі. Він присвячував весь час молитвам і вів аскетичний спосіб життя. Невдовзі чоловік перебрався у монастир. Прокопій давав проповіді, в яких наголошував на важливості шанування ікон. За це імператор Лев ІІІ заарештував вірянина й піддав катуванню.
Прокопій вийшов із в'язниці після смерті Лева ІІІ й продовжив поширювати християнську віру. Чоловік помер у глибокій старості та увійшов в історію церкви як захисник ікон.
Традиції та прикмети 27 лютого
У народі свято має назву Прокопів день або Прокоп Перезимовий. У цей день починав танути сніг, тож рух на дорозі ускладнювався. Відтак, вважалось поганою ідеєю відправлятися в інше місто, бо можна було не доїхати. Наші предки у цей день вже чекали весну. Вони відчиняли двері домівок, аби впустити тепло.
- Побачили граків — чекайте швидкої весни.
- Танення снігу — до теплого літа.
- Перші проліски є знаком, що можна готуватися до роботи на землі.
- Почули, як співають синиці — скоро настане весна.
Що не можна робити 27 лютого
- Заборонено відмовляти у допомозі, інакше від вас можуть відвернутися.
- Не відправляйтеся у далеку дорогу, бо може трапитися неприємність.
- Будь-які сварки та непорозуміння у цей день відлякають щастя та успіх.
Іменини 27 лютого
У цей день іменини відзначають Макар, Михайло, Петро, Степан, Яків.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли цьогоріч відзначають Масницю. У цей період можна ласувати борошняними та молочними стравами.