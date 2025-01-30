Скільки будемо відпочивати і що відзначаємо у лютому 2025: календар свят

Стрітення Господнє, День Державного герба та Героїв Небесної Сотні

У лютому 2025 року в Україні вихідні будуть лише суботами та неділями. Цього місяця не передбачено додаткових святкових вихідних та скорочених робочих днів через воєнний стан, який наприкінці жовтня продовжили ще на 3 місяці.

В останньому місяці зими українці відзначать безліч державних, міжнародних та професійних свят. "Телеграф" розповідає, які дати будуть особливими у лютому 2025 року.

Вихідні у лютому 2025

Цього місяця офіційних вихідних днів буде 8. Загальна кількість робочих днів – 21.

Робочі дні у лютому: 3-7; 10-14; 17-21; 24-28.

Вихідні у лютому: 1-2; 8-9; 15-16; 22-23.

Календар вихідних та свят на лютий 2025

Свята у лютому 2025 в Україні

2 лютого — Стрітення Господнє.

3 лютого — День жінки-лікаря.

4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку.

6 лютого — Міжнародний день бармена.

7 лютого — День масажиста в Україні.

9 лютого — Міжнародний день стоматолога.

Фото: freepik

11 лютого — День безпечного Інтернету, Всесвітній день хворого.

13 лютого — Всесвітній День радіо.

14 лютого — День Святого Валентина.

15 лютого — Міжнародний день дітей, хворих на рак.

16 лютого — День єднання України, День військового журналіста в Україні.

19 лютого — День Державного герба України.

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні.

21 лютого — Міжнародний день рідної мови.

22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

24 лютого — Початок повномасштабної війни Росії проти України.

25 лютого — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

26 лютого — День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

28 лютого — День штурманської служби авіації ЗСУ.

До речі, синоптики вже розповіли, чого чекати українцям цього місяця. "Телеграф" писав, якою буде погода у лютому 2025 року.