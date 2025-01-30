Скільки будемо відпочивати і що відзначаємо у лютому 2025: календар свят
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Стрітення Господнє, День Державного герба та Героїв Небесної Сотні
У лютому 2025 року в Україні вихідні будуть лише суботами та неділями. Цього місяця не передбачено додаткових святкових вихідних та скорочених робочих днів через воєнний стан, який наприкінці жовтня продовжили ще на 3 місяці.
В останньому місяці зими українці відзначать безліч державних, міжнародних та професійних свят. "Телеграф" розповідає, які дати будуть особливими у лютому 2025 року.
Вихідні у лютому 2025
Цього місяця офіційних вихідних днів буде 8. Загальна кількість робочих днів – 21.
Робочі дні у лютому: 3-7; 10-14; 17-21; 24-28.
Вихідні у лютому: 1-2; 8-9; 15-16; 22-23.
Свята у лютому 2025 в Україні
2 лютого — Стрітення Господнє.
3 лютого — День жінки-лікаря.
4 лютого — Всесвітній день боротьби проти раку.
6 лютого — Міжнародний день бармена.
7 лютого — День масажиста в Україні.
9 лютого — Міжнародний день стоматолога.
11 лютого — День безпечного Інтернету, Всесвітній день хворого.
13 лютого — Всесвітній День радіо.
14 лютого — День Святого Валентина.
15 лютого — Міжнародний день дітей, хворих на рак.
16 лютого — День єднання України, День військового журналіста в Україні.
19 лютого — День Державного герба України.
20 лютого — День Героїв Небесної Сотні.
21 лютого — Міжнародний день рідної мови.
22 лютого — Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
24 лютого — Початок повномасштабної війни Росії проти України.
25 лютого — День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
26 лютого — День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
28 лютого — День штурманської служби авіації ЗСУ.
До речі, синоптики вже розповіли, чого чекати українцям цього місяця. "Телеграф" писав, якою буде погода у лютому 2025 року.