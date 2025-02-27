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Церковный праздник 27 февраля: что нельзя делать, чтобы не попасть в беду

Автор
Виктория Козар
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Какой сегодня праздник 27 февраля
Какой сегодня праздник 27 февраля. Фото Freepik

В этот день наши предки ожидали наступления весны

Сегодня, 27 февраля, по новоюлианскому календарю верующие вспоминают святого исповедника Прокопия Декаполита. В народе праздник называют Прокопов день или Прокоп Перезимний.

Прокопий родился в VII веке в Декаполисе. Он постоянно посвящал время молитвам и вел аскетический образ жизни. Вскоре мужчина перебрался в монастырь. Прокопий давал проповеди, в которых подчеркивал важность почитания икон. За это император Лев III арестовал верующего и подверг пыткам.

Прокопий вышел из тюрьмы после смерти Льва ІІІ и продолжил распространять христианскую веру. Мужчина умер в глубокой старости и вошел в историю церкви как защитник икон.

Традиции и приметы 27 февраля

В народе праздник называется Прокопов день или Прокоп Перезимний. В этот день начинал таять снег, поэтому движение на дороге усложнялось. Следовательно, считалось плохой идеей отправляться в другой город, потому что можно было не доехать. Наши предки в этот день следили за облаками. Они открывали двери домов, чтобы пустить тепло.

  • Увидели грачей — ждите скорой весны.
  • Таяние снега – к теплому лету.
  • Первые подснежники являются знаком, что можно готовиться к работе на земле.
  • Услышали, как поют синицы — скоро наступит весна.

Что нельзя делать 27 февраля

  • Запрещается отказывать в помощи, иначе от вас могут отвернуться.
  • Не отправляйтесь в дальний путь, потому что может случиться неприятность.
  • Любые ссоры и недоразумения в этот день отпугивают успех и счастье.

Именины 27 февраля

В этот день именины отмечают Макар, Михаил, Петр, Степан, Яков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в этом году отмечают Масленицу. В этот период можно лакомиться мучными и молочными блюдами.

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#Традиции #Приметы #Запреты #Свято