Церковный праздник 27 февраля: что нельзя делать, чтобы не попасть в беду
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В этот день наши предки ожидали наступления весны
Сегодня, 27 февраля, по новоюлианскому календарю верующие вспоминают святого исповедника Прокопия Декаполита. В народе праздник называют Прокопов день или Прокоп Перезимний.
Прокопий родился в VII веке в Декаполисе. Он постоянно посвящал время молитвам и вел аскетический образ жизни. Вскоре мужчина перебрался в монастырь. Прокопий давал проповеди, в которых подчеркивал важность почитания икон. За это император Лев III арестовал верующего и подверг пыткам.
Прокопий вышел из тюрьмы после смерти Льва ІІІ и продолжил распространять христианскую веру. Мужчина умер в глубокой старости и вошел в историю церкви как защитник икон.
Традиции и приметы 27 февраля
В народе праздник называется Прокопов день или Прокоп Перезимний. В этот день начинал таять снег, поэтому движение на дороге усложнялось. Следовательно, считалось плохой идеей отправляться в другой город, потому что можно было не доехать. Наши предки в этот день следили за облаками. Они открывали двери домов, чтобы пустить тепло.
- Увидели грачей — ждите скорой весны.
- Таяние снега – к теплому лету.
- Первые подснежники являются знаком, что можно готовиться к работе на земле.
- Услышали, как поют синицы — скоро наступит весна.
Что нельзя делать 27 февраля
- Запрещается отказывать в помощи, иначе от вас могут отвернуться.
- Не отправляйтесь в дальний путь, потому что может случиться неприятность.
- Любые ссоры и недоразумения в этот день отпугивают успех и счастье.
Именины 27 февраля
В этот день именины отмечают Макар, Михаил, Петр, Степан, Яков.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в этом году отмечают Масленицу. В этот период можно лакомиться мучными и молочными блюдами.