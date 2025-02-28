Парад планет 28 лютого: що це за астрономічне явище і коли його можна побачити

Сьогодні мешканці планети Земля зможуть спостерігати астрономічне явище Парад планет

Парад планет — унікальне астрономічне явище, яке буває вкрай рідко і його можна побачити із Землі. Українці матимуть змогу подивитися на це неймовірне видовище вже сьогодні, 28 лютого. До речі, у науковому середовищі Парад планет називається інакше — Вирівнювання планет. І такий Парад планет, як сьогодні, буває рідше ніж раз на сто років.

Як пише bbc.com, всі сім планет — Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун, Меркурій і Сатурн — вишикуються в один ряд і будуть помітні на вечірньому небосхилі Землі. Однак продовжуватиметься це явище у невеликий відрізок часу. Вчені називають таке видовище великим планетарним явищем, оскільки така кількість планет вирівнюється водночас дуже рідко.

Коли українцям дивитись Парад планет?

Найкращий час для спостереження цього космічного видовища — одразу після заходу Сонця, увечері 28 лютого. Найкраще робити це на відкритій місцевості далеко від міських вогнів та інших джерел штучного світла.

При цьому варто зауважити, що дуже важливе ясне небо в момент спостереження, щоб планети не були приховані за хмарами. Вишикувані в ряд майже всі планети можна буде побачити неозброєним оком, хіба що Нептун і Уран краще виглядати в бінокль або телескоп. До речі, візуально відрізнити планети від зірок у небі дуже просто – вони не мерехтять і не рухаються, а рівно відбивають світло Сонця.

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