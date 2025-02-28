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Прощена неділя у 2025 році: коли і що заборонено робити цього особливого дня

Автор
Тетяна Кармазіна
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Прощена неділя відзначається перед Великим постом
Прощена неділя відзначається перед Великим постом. Фото Pixabay

Цього дня потрібно прощати людей за їхні образи і самим просити прощення

Невдовзі християни східного обряду в Україні відзначатимуть Прощену неділю — заключний день Масляного тижня 2025 перед початком Великого посту, що передує Великодню.

У Прощену неділю віряни дотримуються особливих традицій. Цього дня заведено відвідувати церкву, просити вибачення за заподіяні образи та щиро прощати тих, хто звертається з таким самим проханням. Крім того, перед початком Великого посту важливо не відмовляти у проханні тим, хто потребує допомоги.

У цей особливий сьомий день Масляної також заведено просити вибачення у тих, хто пішов з життя. Для цього відвідують їхні могили або подумки звертаються до них із проханням вибачити за всі погані вчинки.

Коли Прощена неділя у 2025 році

2025 року Прощена неділя випадає на 2 березня. З понеділка відразу починається найсуворіший у християнстві Великий піст, який закінчиться з приходом Воскресіння Христового.

Що не можна робити у Прощену неділю 2025

  • Пити алкоголь і їсти м’ясні страви.
  • Займатися рукоділлям, прибирати, займатися важкою фізичною працею, прати.
  • Лаятися, лихословити, заздрити, матюкатися і лаяти дітей.
  • Відмовляти у проханні про прощення.

Окрім того, у цей день також не можна прибирати стіл після трапези. Щоб покликати в дім добробут, всі страви потрібно просто накрити білою скатертиною.

Нагадаємо, що у першому місяці весни є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.

Теги:
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