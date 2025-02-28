Парад планет 28 февраля: что это за астрономическое явление и когда его можно увидеть

Сегодня жители планеты Земля смогут наблюдать астрономическое явление парад планет

Парад планет — уникальное астрономическое явление, которое бывает крайне редко и его можно увидеть с Земли. Украинцы смогут посмотреть на это невероятное зрелище уже сегодня, 28 февраля. К слову, в научной среде Парад планет называется по-другому — Выравнивание планет. И такой Парад планет, как сегодня, бывает реже, чем раз на сто лет.

Как пишет bbc.com все семь планет — Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн — выравняются в один ряд и будут видны на вечернем небосклоне Земли. Однако продолжаться это будет в небольшой отрезок времени. Ученые называют такое зрелище большим планетарным явлением, поскольку такое количество планер выравнивается одновременно очень редко.

Когда украинцам смотреть Парад планет?

Лучшее время для наблюдения этого космического зрелища — сразу после захода Солнца вечером 28 февраля. Лучше всего делать это на открытой местности вдали от городских огней и других источников искусственного света.

При этом стоит заметить, что очень важно ясное небо в момент наблюдения, чтобы планеты не были скрыты за облаками. Выстроенные в ряд почти все планеты можно будет увидеть невооруженным взглядом, разве что Нептун и Уран — лучше высматривать в бинокль или телескоп. К слову, визуально отличить планеты от звезд в небе очень просто — они не мерцают и не двигаются, а ровно отражают свет Солнца.

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