Отримували космічні зарплати. Які професії в СРСР оплачувались найбільше

І це не чиновники

В радянські часи було не так багато людей робочого класу, які отримували високі чи більш-менш середні зарплати. Здебільшого в СРСР люди жили на 100 рублів чи менше.

"Телеграф" розповість, хто в СРСР отримував чималі зарплати і як їм це вдавалось. Зауважимо, що навіть на заводах та шахтах були люди з зарплатою в 1000 рублів.

В СРСР на більшості підприємств існувала система розрядів, тобто рівнів навичок та знань. Зазвичай їх було 6-9. Людина, працюючи певний період, могла пройти курси, скласти іспит і підвищити розряд. З ним росла і зарплата. Але це вдавалося не всім.

Буровий майстер

Це одна з найбільш оплачуваних професій радянських часів. Звісно, не всі працівники отримували по 1000 рублів на місяць, найбільше платили на Півночі. Адже там були складні умови роботи, які потребували знань та витривалості. За 6 місяців роботи працівник отримував такий дохід, який на інших роботах заробляли роками. У 1980-90-х роках майстри на бурових отримували від 50 до 100 рублів на день, але певні працівники заробляли понад 1000 рублів на місяць. Зазвичай це були люди з найвищим розрядом та великим досвідом роботи.

Токарі

Ця професія також на окремих підприємствах вирізнялась чималою зарплатою. У 1980-ті роки середньомісячна зарплата токаря 3-4 розряду складала близько 500 рублів. Проте працівники з високими розрядами від 6 рівня отримували до 1000 рублів. Плюс до цього за виконання планів вони отримували премії.

Шахтарі

Не всі робітники шахт отримували великі доходи, зазвичай це були прохідники та ті, хто працюють під землею. Тобто люди які безпосередньо видобували вугілля. Висока зарплата шахтарів обумовлювалися стажем, нормою виробітку та додатковими нагородами за ударну працю. Зарплата прохідника могла сягати 1000 рублів. Окрім цього шахтарі мали багато пільг, зокрема путівки в санаторій, премії, додаткові відпустки та чималу пенсію. А на пенсію вони виходили після 40-45 років, коли отримували певну кількість підземного стажу.

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