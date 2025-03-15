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Шкідників стане менше: цей засіб за 20 гривень врятує ваш урожай

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Як врятувати рослини на городі від шкідників та грибка Новина оновлена 15 березня 2025, 17:36
Як врятувати рослини на городі від шкідників та грибка. Фото Колаж "Телеграфа"

Цей засіб має універсальні властивості

Середина березня – час активної підготовки до нового сезону. Погода стає все більш сприятливою для посадки насіння овочів та дерев, але щоб урожай був не тільки рясним, а і якісним, важливо правильно подбати про захист рослин від хвороб та шкідників.

Але для цього необов’язково купувати дорогі засоби. Захистити свій город можна за допомогою харчової соди. А як її правильно використати розповіли експерти у матеріалі Actualno.

Як захистити врожай на городі від хвороб та шкідників

Харчова сода є універсальним засобом, який має ефективні властивості, що допомагають зміцнити рослини та знизити ризик їх захворювань. А також вона відлякує різних шкідників.

За допомогою цього засобу, що в середньому в Україні коштує близько 20-25 гривень за 300 грам, можна захистити рослини від попелиці, мурах, гусениць та грибкових інфекцій. Для цього з її допомогою необхідно зробити розчин.

Сода — ефективний засіб для захисту городу
Сода — ефективний засіб для захисту городу

Візьміть 2 столові ложки соди й розведіть у 5 літрах води та додайте ще одну ложку рідкого мила. Цим розчином потрібно обробляти рослини вранці та ввечері. Лужне середовище відлякає шкідників і допоможе позбавитися грибка (борошнистої роси та фітофторозу) через 2-3 рази обробки цим розчином.

Розчин на основі соди допоможе захистити рослини
Розчин на основі соди допоможе захистити рослини

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодувати часник у березні для великого врожаю. Є деякі бюджетні засоби.

Теги:
#Шкідники #Харчова сода #Город