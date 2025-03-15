Вредителей станет меньше: это средство за 20 гривен спасет ваш урожай

Это средство обладает универсальными свойствами

Середина марта — время активной подготовки к новому сезону. Погода становится всё более благоприятной для посадки семян овощей и деревьев, но чтобы урожай был не только обильным, но и качественным, важно правильно позаботиться о защите растений от болезней и вредителей.

Но для этого необязательно покупать дорогостоящие средства. Защитить свой огород можно с помощью пищевой соды. А как ее правильно использовать рассказали эксперты в материале Actualno.

Как защитить урожай на огороде от болезней и вредителей

Пищевая сода является универсальным средством, которое обладает эффективными свойствами, помогающими укрепить растения и снизить риск их заболеваний. А также она отпугивает различных вредителей.

С помощью этого средства, которое в среднем в Украине стоит около 20-25 гривен за 300 грамм, можно защитить растения от тли, муравьев, гусениц и грибковых инфекций. Для этого с ее помощью нужно сделать раствор.

Сода - эффективное средство для защиты огорода

Возьмите 2 столовые ложки соды и разведите в 5 литрах воды и добавьте еще одну ложку редкого мыла. Этим раствором нужно обрабатывать растения утром и вечером. Щелочная среда отпугнет вредителей и поможет избавиться от грибка (мучнистой росы и фитофтороза) спустя 2-3 раза обработки этим раствором.

Раствор на основе соды поможет защитить растения

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