Скільки будемо відпочивати і що відзнаємо у березні: календар свят на перший місяць весни 2025
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Благовіщення, День Національної гвардії та Міжнародний день театру чекають на нас у березні
Березень 2025 року обіцяє бути насиченим на події, свята та важливі дати. Це місяць, коли зима поступово відступає, а весна впевнено набирає силу. У березні на нас чекають як офіційні державні свята, так і релігійні дати та професійні події. Проте, оскільки воєнний стан продовжили до 9 травня, вихідних українці не матимуть.
Перший місяць весни принесе із собою Міжнародний жіночий день, День українського добровольця і не тільки. "Телеграф" підготував для вас календар свят на березень 2025.
Свята у березні 2025
1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;
3 березня — Міжнародний день письменника;
8 березня — Міжнародний жіночий день;
9-10 березня — Шевченківські дні;
14 березня — День українського добровольця;
15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;
16 березня — День працівників ЖКГ;
20 березня — День землі та весняне рівнодення;
21 березня — Всесвітній день поезії;
22 березня — День таксиста і Всесвітній день водних ресурсів;
23 беерзня — Всесвітній метеорологічний день;
25 березня — День СБУ та Благовіщення;
26 березня — День Національної гвардії;
27 березня — Міжнародний день театру;
28 березня — Всесвітній день історика.
Раніше "Телеграф" ділився церковним календарем на березень 2025. Ми зібрали для вас усі релігійні свята.