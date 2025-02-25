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Скільки будемо відпочивати і що відзнаємо у березні: календар свят на перший місяць весни 2025

Автор
Наталія Дума
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Календар головних свят на березень 2025
Календар головних свят на березень 2025. Фото Телеграф

Благовіщення, День Національної гвардії та Міжнародний день театру чекають на нас у березні

Березень 2025 року обіцяє бути насиченим на події, свята та важливі дати. Це місяць, коли зима поступово відступає, а весна впевнено набирає силу. У березні на нас чекають як офіційні державні свята, так і релігійні дати та професійні події. Проте, оскільки воєнний стан продовжили до 9 травня, вихідних українці не матимуть.

Перший місяць весни принесе із собою Міжнародний жіночий день, День українського добровольця і не тільки. "Телеграф" підготував для вас календар свят на березень 2025.

Свята у березні 2025

1 березня — Всесвітній день цивільної оборони;

3 березня — Міжнародний день письменника;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

9-10 березня — Шевченківські дні;

14 березня — День українського добровольця;

15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів;

16 березня — День працівників ЖКГ;

20 березня — День землі та весняне рівнодення;

21 березня — Всесвітній день поезії;

22 березня — День таксиста і Всесвітній день водних ресурсів;

23 беерзня — Всесвітній метеорологічний день;

25 березня — День СБУ та Благовіщення;

26 березня — День Національної гвардії;

27 березня — Міжнародний день театру;

28 березня — Всесвітній день історика.

Календар свят на березень 2025
Календар свят на березень 2025

Раніше "Телеграф" ділився церковним календарем на березень 2025. Ми зібрали для вас усі релігійні свята.

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#Березень #Календар свят в Україні