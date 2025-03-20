Герой війни Ігор Шепетін — у топі претендентів на посаду директора Бюро економічної безпеки

Нового директора БЕБ буде обрано до кінця червня 2025 року

Ветеран російсько-української війни Ігор Шепетін зробив ще один крок до того, щоб очолити Бюро економічної безпеки (БЕБ) — його кандидатура допущена до участі в основному етапі конкурсу. Відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія, яка визначатиме майбутнього керівника Бюро.

Шепетін — бойовий офіцер, який довів свою ефективність як командир у найгарячіших точках. У 2015 році брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення очолив 135-й батальйон територіальної оборони. Його підрозділ тримав оборону на Бахмутському напрямку, де Шепетін отримав поранення. Проте після реабілітації повернувся до строю. За відданість та мужність нагороджений відзнаками Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ.

Не лише військовий досвід робить його сильним кандидатом. Шепетін — фахівець з економіки та права, який присвятив кар’єру боротьбі з корупцією. У Службі безпеки України він розслідував резонансні корупційні справи, а у Державній фіскальній службі та Державній службі з надзвичайних ситуацій реалізовував реформи, спрямовані на очищення державних структур. Він переконаний, що саме зміни та реформи можуть забезпечити стійке економічне майбутнє України.

"Моя ціль — створити БЕБ, який стане справжнім інструментом змін для чесного бізнесу. Ми маємо дати підприємцям прогнозовані правила гри, а не будувати бар’єри. Я готовий використовувати весь свій досвід, щоб цей процес став реальністю", — наголосив ветеран.

Бюро економічної безпеки України відіграє ключову роль у протидії економічним злочинам. Перезапуск цієї структури є одним із зобов’язань України перед ЄС та міжнародними партнерами. Нового директора буде обрано до кінця червня 2025 року.