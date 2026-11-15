Гороскоп на 16 листопада: зустріч із близькими у Тельців, розв'язання проблеми у Близнюків
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Робочі плани, особисті розмови й маленькі нагоди для кожного знака Зодіаку
Гороскоп на понеділок, 16 листопада, радить знакам Зодіаку обрати одну головну справу, а вечір присвятити тому, що приносить задоволення, розповідає "Телеграф". У прогнозі йдеться про домовленості на роботі, домашні клопоти та стосунки з близькими.
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♈ Овен (21 березня – 20 квітня)
Завдання, за яке ви довго не наважувалися взятися, виявиться простішим, щойно зробите перший крок. Почніть із найскладнішої частини, поки маєте запал, а дрібні доручення залиште на другу половину дня.
♉ Телець (21 квітня – 21 травня)
День підходить, щоб уважно переглянути витрати. Серед звичних покупок знайдеться така, без якої легко обійтися. Увечері захочеться домашнього затишку: спільна вечеря з близькими принесе більше задоволення, ніж гучна зустріч.
♊ Близнюки (22 травня – 21 червня)
Під час звичайної розмови почуєте думку, яка допоможе зрушити з місця робоче питання. Не переводьте розмову на себе: уважне слухання дасть більше, ніж спроба відразу запропонувати власне рішення.
♋ Рак (22 червня – 22 липня)
На початку дня дрібні прохання близьких відволікатимуть вас від планів. Спокійно домовтеся, коли зможете допомогти. Так залишиться час і на власні справи, і на приємне спілкування без поспіху.
♌ Лев (23 липня – 21 серпня)
Ваша ініціатива приверне увагу людей, від яких залежить спільна справа. Не витрачайте час на довгий вступ – покажіть конкретний результат або приклад. Наочність допоможе переконати навіть найстриманішого співрозмовника.
♍ Діва (22 серпня – 23 вересня)
Уважність до деталей допоможе вчасно помітити неточність у документі, розрахунках або розкладі – ще до того, як вона створить клопіт. Виправте її й переходьте далі: повторна перевірка вже зробленого забере час у важливішого завдання.
♎ Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Питання, яке ви відкладали, щоб не турбувати інших, нарешті потребуватиме чіткої відповіді. Скажіть про своє бажання прямо й доброзичливо. Так співрозмовнику буде легше вас зрозуміти, ніж розгадувати обережні натяки.
♏ Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Зосереджена робота наодинці допоможе відчутно просунути справу, якій потрібна тиша. Найкращу ідею запишіть відразу, а обговоріть її тоді, коли зможете пояснити, як саме втілити задум.
♐ Стрілець (23 листопада – 22 грудня)
З’явиться нагода навчитися чогось практичного – завдяки пораді знайомого або незвичному завданню. Не відкидайте нового способу лише тому, що звикли діяти інакше: невеликий експеримент заощадить зусилля.
♑ Козоріг (23 грудня – 20 січня)
Для спільної роботи знадобиться чітко розподілити обов’язки. Ви зможете запропонувати порядок, зручний для всіх. Залиште колегам простір для самостійних рішень, щоб не витратити день на контроль кожної дрібниці.
♒ Водолій (21 січня – 19 лютого)
День сприятливий, щоб відновити контакт із людиною, з якою давно не спілкувалися. Коротке щире повідомлення започаткує приємну розмову, а спільне захоплення стане темою для майбутньої зустрічі.
♓ Риби (20 лютого – 20 березня)
Уява допоможе незвично оформити звичну роботу або знову зацікавитися покинутим захопленням. Виділіть на творчість окремий час, коли ніхто не відволікатиме, і спробуйте без вимоги до ідеального результату.