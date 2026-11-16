Голодними не залишитеся. Українець показав цікавий лайфхак для блекауту (відео)

Для саморобної конструкції використали кухонну раковину та решітку з духовки

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Українець показав, як приготувати яєшню, коли немає світла й не працює електроплита. Місце для приготування він облаштував просто в кухонній мийці, таким чином можна також розігрівати раніше приготовлені страви.

Корисний лайфхак продемонстрував автор акаунту Mistersadgorod у TikTok. Спершу він заклеїв злив раковини скотчем, а її дно застелив харчовою фольгою блискучою стороною догори.

Далі автор поставив у раковину кришку як підставку для свічки, яку запалив Зверху чоловік поклав решітку з духовки – вона стала опорою для сковорідки над відкритим полум’ям.

На решітку він поставив сковорідку, налив олію й розбив яйце, щоб приготувати яєчню. Наприкінці ролика автор заявив, що така конструкція дає змогу готувати за будь-яких відключень світла чи газу.

"Телеграф" не закликає повторювати подібні дії: у разі неуважності це може бути небезпечно. Відкрите полум’я створює ризик пожежі, а нагрітий посуд – опіків; фольга та заклеєний злив не усувають цих ризиків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко зігрітися вдома коли немає опалення. Блогерка розповіла про лайфхак із фольгою, завдяки якому ноги не будуть мерзнути. Вона додала детальне відео.