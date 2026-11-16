Три атаки на Кримський міст: як Україна раніше била по дітищу Путіна (фото і відео)

Після кожного удару Росія посилювала захист важливого для військової логістики об’єкта

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Зранку у понеділок, 16 листопада, окупаційна "влада" Криму заявила про атаку на Кримський міст, рух переправою обмежено. "Телеграф" розповідає про попередні атаки на цей символ окупації українського півострова.

У 2022–2025 роках СБУ тричі атакувала Кримський міст. Для ударів використали вантажівку з вибухівкою, морські дрони та заряди під водою – ціллю були різні частини переправи, якою Росія забезпечує свої війська.

Що таке Кримський міст

Кримський міст – незаконно збудована Росією транспортна переправа через Керченську протоку, яка сполучає окупований Крим із територією РФ. Він має автомобільну та залізничну частини. Через нього росіяни перевозили військову техніку, боєприпаси й інші вантажі для своїх сил на півдні України.

Кримський міст - конструкція

Для російської влади міст має також символічне значення. Військовий експерт, капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко називає його особистим проєктом Володимира Путіна.

"Цей міст має стратегічне значення для Росії. Це особистий проєкт Путіна. Про нього він мріяв дуже давно, ще до початку цієї окупації Криму", – сказав Андрій Риженко.

Кримський міст на карті

Першої атаки міст зазнав 8 жовтня 2022 року

Уранці 8 жовтня 2022 року на переправі стався потужний вибух, після якого загорілися цистерни з пальним на залізничній частині. Рух мостом зупинили. Унаслідок атаки були пошкоджені чотири автомобільні прольоти та залізнична гілка.

Згодом тодішній голова СБУ Василь Малюк розкрив спосіб доставки вибухівки: її замаскували під великі рулони целофанової плівки, які перевозила вантажівка. Такий вантаж мав вигляд цивільного й допоміг приховати вибухові пристрої.

"Розробкою та реалізацією спецоперації з мостом займався я особисто та двоє моїх довірених співробітників", – розповів Василь Малюк.

Наслідки атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року

За його словами, ідею удару опрацьовували ще з весни 2022 року. Спецслужба також врахувала роботу російських засобів радіоелектронної боротьби біля мосту, які мали збивати GPS-координати вибухових пристроїв.

У липні 2023 року міст атакували морськими дронами

Наступна атака відбулася вночі 17 липня 2023 року. Її СБУ провела спільно з Військово-морськими силами України, використавши морські дрони власної розробки Sea Baby. Напередодні запустили п’ять апаратів, які рухалися до об’єкта понад 20 годин двома групами.

Наслідки атаки на Кримський міст у липні 2023 року

Два дрони дісталися мосту: один ударив в опору автомобільної частини, другий – в опору залізничної. Одну секцію переправи вдалося зруйнувати, ще одну – пошкодити.

Для операції в липні 2023 року СБУ використала морські дрони власної розробки Sea Baby Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Речник СБУ Артем Дехтяренко розповів, що створення вдосконалених човнів для цієї операції зайняло кілька місяців. На той час Sea Baby був здатний нести 800 кг вибухівки на відстань до 800 км. Після удару на підступах до мосту росіяни почали встановлювати додаткові бонові загородження з барж та інших суден.

У червні 2025 року СБУ вдарила по підводній частині мосту

Третю операцію провели 3 червня 2025 року. За повідомленням СБУ, її агенти заздалегідь замінували опори, а перший вибуховий пристрій активували о 4:44 ранку. Потужність використаного заряду становила 1100 кг у тротиловому еквіваленті.

"Підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані", – повідомила тоді СБУ.

За даними спецслужби, операція минула без жертв серед цивільного населення. Її планування та проведення особисто координував тодішній голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.