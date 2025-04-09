Из-за морозов. Фруктовые деревья может поразить опасный грибок, который их убивает

В Украине уже в течение недели наблюдается ненастье

Пришедшие в Украину в апреле заморозки и снегопады негативно влияют на насаждения. Неблагоприятные погодные условия могут привести к неурожаю и гибели плодовых деревьев.

Эколог Александр Соколенко рассказал "Телеграфу", что Украину ждет 2 сценария заморозков. Сейчас сбывается более пессимистичный. Первый предполагает краткосрочные заморозки, когда температура снижается к утру до -1°C в течение получаса. В такой ситуации существует вероятность большой потери урожая, поскольку даже непродолжительные заморозки вредят растениям.

"Для таких деревьев как абрикос и персик даже кратковременное понижение температуры может привести к существенной потере урожая в текущем году. А также к заражению дерева грибками монилиоза", — рассказал Соколенко.

Эксперт отметил, что монилиоз обычно поражает деревья, которые цветут во время холодной или влажной погоды. Как следствие, грибок может остаться в дереве навсегда или придется искоренять его. Сейчас морозная погода держится в течение недели. Из-за высоких температур в марте цветение началось быстрее. К примеру, абрикосы зацвели на 2 недели раньше, тогда как в апреле пришла климатическая зима.

Монилиоз на деревьях, фото из сети

"Длительное похолодание гораздо губительнее действует на деревья. Второе — добавим сюда еще фактор ветра. Холодная погода сопровождается довольно сильным штормовым ветром. И эта особенность сочетания мороза, особенно ночных морозов и ветра, будет сохраняться все дни до конца недели. Ветер усиливает эффект морозов на деревья. Не помню, когда были вообще в истории такие периоды, чтобы у нас как раз во время цветения плодовых деревьев пришелся продолжительный период морозов. Последствия могут оказаться крайне губительными для деревьев", — утвердил эколог.

Из-за холодного апреля есть вероятность, что плодовые деревья – абрикос, персик, вишня и черешня, могут погибнуть. Особенно сейчас, когда температура снижается до -3-4°C, добавил эксперт.

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