Картопля виросте гігантською: ось, що треба покласти в лунки під час посадки

Дізнайтеся, чим підживити картоплю під час посадки

Картопля — один із найпопулярніших овочів в Україні, який не потребує багато догляду. Деякі городники саджають її зараз, тож слід знати один лайфхак, який допоможе отримати більший урожай, ніж зазвичай.

Картоплю оптимально садити на дренованій та легкій землі, обравши сонячну ділянку. Під час посадки слід покласти в лунки добрива, щоб картопля росла великою. Видання Actualno радить використовувати кілька натуральних засобів, які допоможуть отримати великий урожай.

Цибулеві лушпиння – простий засіб, який залишається після очищення овочів. Покладіть жменьки лушпиння у лунки й засипте їх землею.

– простий засіб, який залишається після очищення овочів. Покладіть жменьки лушпиння у лунки й засипте їх землею. Деревна зола — дієвий засіб, який слугує підживленням для картоплі. Внесіть у кожну лунку по 150-200 грамів золи. Зверху засипаємо ґрунтом.

Курячий послід — теж дієвий засіб, який допоможе отримати великий урожай картоплі. Однак його не варто використовувати у свіжому вигляді, тому що спалить бульби. Замочіть послід у воді на 3 дні у кількох літрах води. Після цього заливайте по трохи у лунки.

— теж дієвий засіб, який допоможе отримати великий урожай картоплі. Однак його не варто використовувати у свіжому вигляді, тому що спалить бульби. Замочіть послід у воді на 3 дні у кількох літрах води. Після цього заливайте по трохи у лунки. Сечовина. Візьміть 25-30 грамів речовини та розчиніть її у 10 літрах води. Після цього виливайте розчин в ямки.

Візьміть 25-30 грамів речовини та розчиніть її у 10 літрах води. Після цього виливайте розчин в ямки. Яєчна шкаралупа — ефективне добриво для картоплі. Просто подрібніть її і засипайте у лунки. Результат не змусить чекати.

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