Зі світлим Великоднем! Теплі короткі привітання своїми словами зі святом для найрідніших

Побажайте рідним добра, злагоди і миру

Великдень — світле християнське свято, коли життя перемагає, а світло — темряву. У це свято ми не тільки освячуємо паски, крашанки і м'ясо, але й збираємося за родинним столом. Ми даруємо один одному тепло і просто гарно проводимо час.

Важливо привітати рідних і близьких з цим світлим святом і побажати їм добробуту, миру і добра. Скажіть їм теплі слова, чим точно піднімете настрій і зарядите позитивом. У сучасному світі найпростіше та найшвидше зробити це у месенджері, особливо, якщо ви знаходитеся з рідними на відстані.

Привітання у прозі з Великоднем 2025

Христос Воскрес! Нехай разом із Ним у твоєму серці воскресне радість, віра і натхнення. Миру в душі, добра в домі та любові в кожному дні.

У Великдень бажаю вам тиші у серці, віри в очах і добробуту. Нехай ваше життя буде наповнене світлом, любов'ю і добротою!

Зі Світлим Великоднем! Нехай із твого серця зникає усе важке, а залишається лише любов та натхнення! Христос Воскрес!

З Великоднем! Бажаю великого щастя не лише у свято, а щодня. Нехай Янголи оберігають ваш дім, а Бог — вас. Христос Воскрес!

Нехай цей Великдень наповнить твій дім ароматом щастя, а серце — вірою, яка надихає. Радості, затишку і Божої ласки!

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна на Великдень ходити на цвинтар. Багато хто робить це і не знає, чи не забороняє це Церква.