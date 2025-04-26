Можете "отдать" свой достаток: что строго запрещено делать при посещении кладбища

Некоторые из запретов связаны с деньгами

На девятый день после Пасхи в Украине начинаются поминальные дни, которые занимают в нашей культуре особое место. На Радоницу (Проводы или Гробки) принято посещать могилы родственников и друзей, а также молиться за упокой их души. Но также есть определенные запреты и суеверия, к которым следует прислушаться.

"Телеграф" рассказал о предостережениях, связанных с деньгами. Если не хотите "отдать" свой достаток, то нужно соблюдать правила посещения кладбищ.

Что нельзя делать на кладбище

В поминальные дни, и не только, следует придерживаться некоторых запретов, когда посещаете могилы родственников. Некоторые из них связаны с деньгами. Например, считается, что на кладбище ни в коем случае не стоит вытаскивать из карманов деньги и тем более пересчитывать их. Такими действиями человек может "открыть дорогу" утечке финансов.

Кроме того, свой достаток можно "отдать", если оставить на могиле монетки, некоторые их кладут в память о покойных. Но согласно поверьям оставленные на кладбище деньги, могут привязать к вам финансовую неудачу.

Что нельзя делать на кладбище, Фото: freepik

Также следует помнить, что что на территории кладбища нельзя поднимать ни купюры, ни монеты. Их могли оставить как "откуп" за болезни, долги и прочие несчастья, а подняв их, вы можете "перенять" чужую беду.

"Телеграф" писал ранее, что нужно сказать и сделать при выходе из кладбища. Молча уходить нельзя.