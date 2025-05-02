"Сказочный замок" в центре города: как менялся один из главных символов Черкасс

Что известно о "Голубом дворце" в Черкассах

В каждом городе есть здания, которые с годами становятся чем-то большим, чем просто постройками. Они становятся его символами, украшают улицы и хранят память о прошлом. Одним из таких в Черкассах является бывшая гостиница "Славянская" — здание, которое на долгие годы запечатлелось в воображении горожан как "Голубой дворец".

Архитектурная жемчужина Черкасс

Расположенная на пересечении улиц Крещатик и Остафия Дашковича, бывшая гостиница сразу привлекает внимание. Его архитектура совмещает черты неоготики, модерна и романтизма. Внешне здание напоминает сказочный замок с башнями, шпилями, арками и ажурными лоджиями. Двухэтажный дворец украшен лепниной, пилястрами и балконами с декоративной отделкой.

Изображение отеля на открытке начала 20 века

От отеля до архитектурного памятника

Точная дата постройки этого здания неизвестна. По одним источникам, оно возведено в начале ХХ века, по другим — еще в конце XIX. В справочнике 1909 уже упоминают его как отель с собственным телефоном.

Авторство здания официально не подтверждено, но исследователи считают, что проект мог принадлежать известному архитектору Владиславу Городецкому. Заказчиком был один из самых известных в свое время предпринимателей Скорина.

Сначала на втором этаже размещался отель, которым занимался предприниматель Скорина. На первом работали магазины и кафе — в частности, известный магазин часов И.П. Зейгера и популярная кафе-кондитерская "Константинополь".

Отель в 1910 году

Таким видели отель с улицы Крещатик, 1910

С приходом большевиков в 1917 году отель превратили в штаб, а позже здание снова выполняло гостиничную функцию под названиями "Гранд" и "Днепр". Здесь останавливались выдающиеся люди – писатели Михаил Стельмах, Иван Ле, певец Федор Шаляпин, венгерские литераторы.

Этот дворец хранит не только архитектурное наследие, но и городские легенды. Говорят, в 1915 году во время визита в Черкассы оперный певец Федор Шаляпин остановился в "Славянском". В холле он встретил кота, который своим радушием покорил артиста. После концерта певец потерял голос, и само тепло этого ночевавшего рядом кота якобы вернуло ему силу голоса. После этого кота считали талисманом отеля.

С 1980-х годов Голубой дворец активно популяризировали, печатая его изображения на сувенирах и упаковке. Однако ремонта не проводили, и сооружение приходило в упадок.

В народе здание получило название "Голубой дворец"

Восстановление и новая жизнь

В 1994-1998 годах здание капитально отреставрировал "Укрсоцбанк". Восстановили фасад, лепнину, декор — дворец снова засиял. В 2022–2024 годах провели еще одну реставрацию: обновили шпиль главной башни, крышу, кованые элементы балкона и четыре малых башен. Цвет сооружения теперь не голубой, а теплый песчаный исторически обоснованный, по словам специалистов.

"Голубой дворец" после реставрации, 2024 год. Фото: Ol-Burg/Wikipedia

В наши дни в здании работает банк.