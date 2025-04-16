Час сіяти редиску. Цей городній лайфхак допоможе виростити щедрий хрусткий урожай

Щоб редиска виросла гарною та хрумкою, враховуйте один важливий нюанс

Після серйозного похолодання у квітні в Україні нарешті настала весна, а синоптики тішать прогнозами на теплу та сонячну погоду. Отже, саме час сіяти редиску, щоб отримати свіжий овоч для вітамінних салатів.

"Телеграф" розповість, що потрібно знати про посів редиски і правильне городнє сусідство. Враховуючи ці поради та лайфхаки, ви отримаєте щедрий та хрумкий урожай.

Коли і як правильно сіяти редиску?

Щоб отримати швидкий урожай редиски, потрібно вибирати ранні сорти та займатись посівом вже зараз, пише видання The Spruce. Час слушний — земля зволожена, а повітря стрімко прогрівається.

Виберіть для грядок з редискою сонячну сторону з добре дренованим і родючим грунтом. Зробіть неглибокі рядки, приблизно 4-6 см, посійте насіння і загорніть землею. Топтати висіяне насіння не варто, достатньо пригладити його шаром ґрунту.

Головний лайфхак при вирощуванні редису, про який мало хто знає — це рослини-компаньйони, які потрібно посіяти поряд з редискою. Цибуля, салат-латук, горох, кріп, шпинат, квасоля, огірки та морква стануть ідеальними сусідами для грядок з редискою. Плануючи посів редису, враховуйте цей нюанс і незабаром отримаєте щедрий і хрумкий урожай.

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