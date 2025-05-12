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З Днем медсестри 2025! Найкрасивіші листівки і картинки для привітання

Автор
Тетяна Кармазіна
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День медичної сестри 2025
День медичної сестри 2025. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Привітайте медсестер із їхнім професійним святом 12 травня

У понеділок відзначається Міжнародний день медичної сестри — професійне свято всіх, хто піклується про здоров’я та комфорт пацієнтів. Щороку 12 травня звучать слова подяки на адресу медпрацівників за їхню працю та відданість справі.

Ідея заснування Дня медсестри вперше з’явилася 1953 року, проте офіційним міжнародним святом він став лише 1965 року. Дата 12 травня обрана не випадково — саме цього дня народилася одна з основоположниць сучасної сестринської справи у Великій Британії — Флоренс Найтінгейл.

Важко уявити сучасну медицину без медичних сестер та братів. Це одна з найблагородніших і найлюдяніших професій, адже здоров’я та життя людини — найбільші цінності. Медсестри не лише ретельно виконують усі лікарські призначення, а й надають важливу моральну підтримку пацієнтам.

На честь цієї події 12 травня "Телеграф" зібрав добірку листівок та картинок, які можна використовувати для привітань медсестер у соціальних мережах чи месенджерах.

З Днем медсестер 2023: листівки і картинки

листівка з днем медсестри дякую вам за працю
Фото: amazingukraine.pro
листівка з днем медичної сестри
Фото: amazingukraine.pro
картинка з днем медсестри дякуємо вам за все
Фото: amazingukraine.pro
листівка з днем медсестри 2025
Фото: amazingukraine.pro
листівка з днем медсестри дякую вам
Фото: amazingukraine.pro
картинка з днем медсестри
Фото: amazingukraine.pro

Нещодавно в Україні вшановували ще одних медпрацівників. Раніше ми писали, коли відзначається День акушерки.

Теги:
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