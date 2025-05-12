З Днем медсестри 2025! Найкрасивіші листівки і картинки для привітання

Привітайте медсестер із їхнім професійним святом 12 травня

У понеділок відзначається Міжнародний день медичної сестри — професійне свято всіх, хто піклується про здоров’я та комфорт пацієнтів. Щороку 12 травня звучать слова подяки на адресу медпрацівників за їхню працю та відданість справі.

Ідея заснування Дня медсестри вперше з’явилася 1953 року, проте офіційним міжнародним святом він став лише 1965 року. Дата 12 травня обрана не випадково — саме цього дня народилася одна з основоположниць сучасної сестринської справи у Великій Британії — Флоренс Найтінгейл.

Важко уявити сучасну медицину без медичних сестер та братів. Це одна з найблагородніших і найлюдяніших професій, адже здоров’я та життя людини — найбільші цінності. Медсестри не лише ретельно виконують усі лікарські призначення, а й надають важливу моральну підтримку пацієнтам.

На честь цієї події 12 травня "Телеграф" зібрав добірку листівок та картинок, які можна використовувати для привітань медсестер у соціальних мережах чи месенджерах.

З Днем медсестер 2023: листівки і картинки

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