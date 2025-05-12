С Днем медсестры 2025! Самые красивые открытки и картинки для поздравления

Поздравьте медсестер с их профессиональным праздником 12 мая

В понедельник отмечается Международный день медицинской сестры — профессиональный праздник всех, кто заботится о здоровье и комфорте пациентов. Каждый год 12 мая звучат слова благодарности в адрес медработников за их труд и преданность делу.

Идея основания Дня медсестры впервые появилась в 1953 году, однако официальным международным праздником он стал лишь в 1965 году. Дата 12 мая выбрана не случайно — именно в этот день родилась одна из основоположниц современного сестринского дела в Великобритании — Флоренс Найтингейл.

Трудно представить современную медицину без медицинских сестер и братьев. Это одна из самых благородных и человечных профессий, ведь здоровье и жизнь человека — величайшие ценности. Медсестры не только тщательно исполняют все врачебные назначения, но и оказывают важную моральную поддержку пациентам.

В честь этого события 12 мая "Телеграф" собрал подборку открыток и картинок, которые можно использовать для поздравлений медсестер в социальных сетях или мессенджерах.

С Днем медсестер 2023: открытки и картинки

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