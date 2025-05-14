Зробіть це з бузком після цвітіння, і наступного року він потоне в квітах

На місці відцвілих суцвіть наступного року нічого не виросте

Бузок прикрашає українські сади своїм неповторним ароматом та яскравими суцвіттями щовесни. Правильна обрізка кущів після завершення цвітіння – ключовий фактор, який забезпечить рясне квітування наступного року.

Недотримання правил догляду за бузком призводить до зменшення кількості квітів на 60-70% вже через 2-3 роки. Особливо це стосується сортових рослин, які потребують регулярного формування крони.

Коли і як правильно обрізати бузок

Бузок

Найкращий час для обрізки бузку – одразу після завершення цвітіння, зазвичай це кінець травня – початок червня. Такий підхід дає рослині достатньо часу сформувати квіткові бруньки до наступного сезону.

Перше, що потрібно зробити – видалити всі відцвілі суцвіття. Їх потрібно зрізати над першою парою листків. Це запобігає утворенню насіння, яке забирає у рослини поживні речовини та енергію, необхідні для закладання квіткових бруньок.

Варто пам'ятати, що найкрасивіші та найбільші суцвіття формуються на гілках віком від 2 до 5 років. Старіші гілки дають дрібніші квіти або зовсім перестають цвісти. Саме тому важливо щороку видаляти частину старих гілок, даючи простір для розвитку молодих пагонів.

Основні помилки при обрізці бузку

Багато садівників або зовсім не обрізають бузок, або роблять це неправильно. Ось найпоширеніші помилки:

Надто сильна обрізка одразу всього куща – це позбавляє рослину можливості цвісти наступного року.

Нехтування обробкою великих зрізів – через необроблені рани в рослину проникають збудники хвороб.

Несвоєчасна обрізка – якщо робити її занадто пізно, рослина не встигне сформувати квіткові бруньки.

При правильному догляді бузок здатний щороку утворювати пишні суцвіття, які радуватимуть вас своєю красою та ароматом. Для маленьких садових ділянок чудовим рішенням стануть карликові сорти бузку, такі як Флауерфеста Перпл та Пінк, висота яких не перевищує півтора метра.

Регулярна формуюча обрізка запобігає загущенню крони, покращує освітлення та провітрювання всередині куща, що сприяє формуванню більшої кількості квіткових бруньок і зменшує ризик розвитку грибкових захворювань.

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