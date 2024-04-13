У Києві через рекордно спекотний квітень розцвів бузок: ексклюзивні фото

Подібна картина для раннього квітня не типова

Цього року квітень в Україні приніс із собою надзвичайно теплу погоду. Через це на початку місяця у Києві розцвів бузок.

Відповідні знімки зробив кореспондент "Телеграфа". Варто зазначити, що настільки раннє цвітіння цієї рослини в українській столиці є вкрай нехарактерним.

Зазвичай бузок в Україні цвіте у травні, проте це багато в чому залежить від погодних умов. Якщо весна холодна, то це може статися наприкінці травня або навіть на початку червня.

У південних областях країни весна зазвичай тепліша, а тому й цвітіння бузку можна періодично побачити навіть наприкінці квітня.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 10 квітня, для Києва було зафіксовано температурний рекорд. Цього дня стовпчики термометра піднялися до +26 градусів, що на 1,9 градуса перевищило попередній рекорд, зафіксований ще в 1973 році. Також було зафіксовано найвищу середньодобову температуру за весь час спостережень у 20,6 градуса, що перевищило рекорд 2016 року на 2,9 градуса та кліматичну норму на 12,1 градуса.

Що стосується 13 квітня, то рекордно високу температуру для Києва було зафіксовано у 1972 році, коли вона склала +25,6 градуса, а рекордно низькі -4,7 градуса спостерігалися у 1923 році.

Як повідомлялося раніше, попри спекотний початок квітня, з середини місяця очікується похолодання. Це пов’язано з потоками холодного повітря, що прийдуть зі Скандинавії.