Часу лишилося до кінця тижня: що треба встигнути посадити на городі вже зараз

Незалежно від того, запізнилися ви з посівом чи дієте за планом, цей місяць відкриває безліч можливостей для вирощування овочів

Березень — це ідеальний час для початку посіву розсади різних овочів та квітів. Але якщо ви пропустили початок місяця, є ще кілька днів, щоб надолужити втрачене.

"Телеграф" розповість про те, які культури найкраще посадити на розсаду до кінця березня. І як їх доглядати, щоб отримати багатий урожай.

Томати

На початку березня садять високорослі томати для теплиць. До кінця місяця можна посіяти решту сортів томатів для відкритого та закритого ґрунту. Для прискорення проростання насіння томатів можна проростити у зволоженій тканині. Це допоможе їм зійти швидше і надасть їм перевагу над іншими культурами.

Білокачанна капуста

Для ранніх салатів та супів у березні садять білокачанну капусту. Насіння попередньо замочують на 15-20 годин, щоб прискорити сходження. Розсаду краще утримувати при температурі 15-17°C, щоб запобігти витягуванню і зробити її міцнішою.

Морква

З середини березня можна почати садити ранні сорти моркви. Для цього ідеально підходять грядки, які раніше були збагачені перегноєм. Створіть глибокі борозни з відривом 20 див друг від друга і посипте їх деревною золою. Після цього посійте насіння моркви, щільно засипте їх ґрунтом і зволожте. Цей підхід забезпечить моркві оптимальні умови для зростання та розвитку.

Інші овочі

У березні також можна садити броколі, цвітну капусту, брюссельську капусту, редис і гарбуз. Ці культури радуватимуть вас різноманітністю влітку.

Догляд за розсадою

Щоб розсада росла міцною і здоровою, необхідно дотримуватися кількох простих правил:

Полив: ґрунт повинен бути помірно вологим. Уникайте перезволоження, яке може призвести до загнивання кореня.

Освітлення: більшості рослин потрібна достатня кількість світла. Якщо ви вирощуєте розсаду у приміщенні, використовуйте додаткове освітлення.

Температура: оптимальна температура для сходів – 17-20°C. Деякі культури, такі як перець та баклажани, потребують вищої температури.

Підживлення: розсаду удобрюють мінеральними та органічними добривами до та після пікірування. Це допоможе їй швидше розвиватися та краще адаптуватися до нових умов.

Березень — це чудовий час для початку роботи на городі. Правильно посаджені та доглянуті овочі забезпечать вам багатий урожай улітку. Не проґавте цю можливість і почніть готувати свій сад до нового сезону.

Раніше "Телеграф" розповідав, які овочі посадити у березні, щоб отримати ранній урожай. Ці культури морозостійкі.