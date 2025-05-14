Сделайте это с сиренью после цветения, и в следующем году она утонет в цветах

На месте отцветших соцветий в следующем году ничего не вырастет

Сирень украшает украинские сады своим неповторимым ароматом и яркими соцветиями каждую весну. Правильная обрезка кустов после завершения цветения – ключевой фактор, который обеспечит обильное цветение в следующем году.

Несоблюдение правил ухода за сиренью приводит к уменьшению количества цветов на 60-70% уже через 2-3 года. Особенно это касается сортовых растений, нуждающихся в регулярном формировании кроны.

Когда и как правильно обрезать сирень

Сирень

Лучшее время для обрезки сирени – сразу после завершения цветения, обычно это конец мая – начало июня. Такой подход дает растению достаточно времени сформировать цветочные почки к следующему сезону.

Первое, что нужно сделать – удалить все отцветшие соцветия. Их нужно срезать над первой парой листьев. Это предотвращает образование семян, которые забирают у растения питательные вещества и энергию, необходимые для закладки цветочных почек.

Следует помнить, что самые красивые и соцветия формируются на ветвях в возрасте от 2 до 5 лет. Более старые ветви дают более мелкие цветы или совсем перестают цвести. Именно поэтому важно каждый год удалять часть старых ветвей, давая простор для развития молодых побегов.

Основные ошибки при обрезке сирени

Многие садоводы либо совсем не обрезают сирень, либо делают это неправильно. Вот самые распространенные ошибки:

Слишком сильная обрезка сразу всего куста – это лишает растение возможности цвести в следующем году.

Пренебрежение обработкой больших срезов – через необработанные раны в растение проникают возбудители болезней.

Несвоевременная обрезка – если делать ее слишком поздно, растение не успеет сформировать цветочные почки.

При правильном уходе сирень способна каждый год образовывать пышные соцветия, которые будут радовать вас своей красотой и ароматом. Для маленьких садовых участков отличным решением станут карликовые сорта сирени, такие как Флауэрфеста Перпл и Пинк, высота которых не превышает полутора метров.

Регулярная формующая обрезка предотвращает загущение кроны, улучшает освещение и проветривание внутри куста, что способствует формированию большего количества цветочных почек и уменьшает риск развития грибковых заболеваний.

Ранее "Телеграф" писал о полезном трюке, который помогает создать оптимальные условия для роста растений. Данный метод сохранит влагу, уменьшит рост сорняков и защитит растения от перепадов температур, которые в мае могут быть очень значительными.