З косою на голові стала прем’єром: як виглядала Тимошенко 20 років тому

Такою щасливою Юлію Володимирівну ви давно не бачили

Юлія Тимошенко у політиці майже з моменту здобуття Україною незалежності. Вона стала першою жінкою, яка двічі очолила уряд, а вперше на посаду прем’єр-міністра голову партії "Батьківщина" було призначено 20 років тому — 4 лютого 2005 року.

На момент вступу на посаду прем’єр-міністра країни Тимошенко було 44 роки (зараз їй 64). У ті роки образ політика став дуже впізнаваним завдяки поєднанню ділового стилю і зачіски, що запам’ятовується, — укладеної у вінок коси. Саме вона стала фірмовим стилем та символом Юлії Володимирівни.

Як виглядала Тимошенко 20 років тому

Під час Помаранчевої революції у 2004 році політик виступила на підтримку Віктора Ющенка, а у Верховній Раді була сформована коаліція "Сила народу", яка об’єднала Блок Юлії Тимошенко та блок Ющенка "Наша Україна". Після перемоги Віктора Андрійовича на президентських виборах у лютому 2005 року Тимошенко була призначена прем'єр-міністром України.

Фото: Getty Images

На кадрах за 4 лютого 2005 року ми можемо бачити, якою щасливою була Юлія Володимирівна в момент свого призначення. Вона приймала привітання від колег і потопала у букетах квітів.

Того дня Тимошенко була у сірій сукні ділового крою з витонченими чорними мереживними рукавами та комірцем. Завершувала образ її фірмова зачіска — акуратно укладена коса.

Фото: Getty Images

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