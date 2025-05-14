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С косой на голове стала премьером: как выглядела Тимошенко 20 лет назад

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Юлия Тимошенко почти не меняется
Юлия Тимошенко почти не меняется. Фото Телеграф, Getty Images

Такой счастливой Юлию Владимировну вы давно не видели

Юлия Тимошенко в политике почти с момента обретения Украиной независимости. Она стала первой женщиной, дважды возглавившей правительство, а впервые на пост премьер-министра глава партии "Батькивщина" была назначена 20 лет назад — 4 февраля 2005 года.

На момент вхождения на пост премьер-министра страны Тимошенко было 44 года (сейчас ей 64). В те годы образ политика стал очень узнаваемым благодаря сочетанию делового стиля и запоминающейся прически — уложенной в венок косы. Именно она стала фирменным стилем и символом Юлии Владимировны.

Как выглядела Тимошенко 20 лет назад

Во время Оранжевой революции в 2004 году политик выступила в поддержку Виктора Ющенко, а в Верховной Раде была сформирована коалиция "Сила народа", объединившая Блок Юлии Тимошенко и блок Ющенко "Наша Украина". После победы Виктора Андреевича на президентских выборах в феврале 2005 года Тимошенко была назначена премьер-министром Украины.

юля тимошенко
Фото: Getty Images

На кадрах за 4 февраля 2005 года мы можем видеть, насколько счастливой была Юлия Владимировна в момент своего назначения. Она принимала поздравления от коллег и утопала в букетах цветов.

В этот день Тимошенко была в сером платье делового кроя с изящными черными кружевными рукавами и воротничком. Завершала образ ее фирменная прическа — аккуратно уложенная коса.

тимошенко юлия в молодости
Фото: Getty Images

Между тем, самой долгоправящей королеве Британии хотят установить мемориал. Ранее мы показывали, как могут увековечить память Елизаветы II.

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#Юлия Тимошенко #Прически #Премьер-министр #Премьер-министр Украины