З Днем вишиванки 2025! Яскраві листівки та картинки для привітання українців

Обов'язково привітайте близьких

Сьогодні, 15 травня, українці відзначають прекрасне свято — День вишиванки. І хоч воно не має статусу офіційного свята, воно стало проявом любові до своєї культури. Тому важливо привітати українців теплими словами або просто красивою листівкою. А раніше ми ділилися картинками для привітання хлопця з 14-річчям.

День вишиванки започаткували студенти Чернівецького університету у 2006 році. Вони запропонували одного дня прийти на навчання у вишиванках. Ця ідея набула великого розголосу і за кілька років свято стали відзначати в Україні та в українських громадах за кордоном.

Щороку в цей день проходять флешмоби — до них долучаються школярі, вчителі, військові, артисти, вихователі тощо. Також проходять виставки, ярмарки, благодійні акції. У свято можна побачити багато людей у вишиванках на вулицях кожного міста.

"Телеграф" підготував для вас яскраві патріотичні листівки, щоб ви могли надіслати їх своїх близьким, рідним, друзям, колегам та знайомим і привітати з Днем вишиванки. Барвиста картинка точно підніме не лише настрій, а й національний дух кожного українця.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначатимуть Трійцю у 2025 році. Це перехідне свято, а отже, його дата щороку змінюється.