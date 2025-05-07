Не просто "З днем ​​народження": привітання та листівки з 14-річчям хлопчику

Виберіть найкращі вітання для підлітка

Чотирнадцять років — особливий вік, коли дитинство вже позаду, а доросле життя тільки починає відкривати свої горизонти. День народження для 14-річного хлопчика — це не просто свято з тортом і подарунками, а справжній рубіж, крок до нових досягнень і відкриттів. І, звичайно ж, у такий день він з нетерпінням чекає на увагу, теплі слова та щирі привітання.

Привітання з днем народження у 14 років — це не просто формальність, а спосіб висловити підтримку, натхнення та віру в хлопчика. Якщо ви шукаєте відповідні слова для підлітка, листівки з днем народження підлітку хлопчику або просто хочете порадувати 14-річного іменинника, ми підготували для вас яскраві та теплі привітання, які ви зможете відправити йому в месенджерах або соцмережах.

Привітання з днем народження 14 років хлопчику своїми словами

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🎂 З днем народження, чемпіоне! Тобі сьогодні 14 — це крутий вік, коли кожен день може стати початком нової перемоги. Бажаю тобі яскравих емоцій, справжніх друзів, впевненості в собі та здійснення всіх мрій! 🚀💫

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🎈 Вітаю з 14-річчям! Нехай кожен день приносить радість, кожна справа — успіх, а кожна мить — натхнення. Залишайся сміливим, добрим і справжнім! Ти вже не просто хлопчик 14 років, ти — майбутнє, яке створюєш сам. 💡🏆

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🎉 З днем народження, юний герою! У 14 років ти вже багато знаєш і вмієш, і це тільки початок. Нехай попереду буде маса крутих ідей, яскравих подій та класних друзів. З днем народження, 14-річний хлопчику! ✨🎮

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🎁 Тобі 14 — крутий вік! Нехай кожен день буде цікавим, кожен ранок — бадьорим, а кожен вечір — теплим і затишним. Бажаю тобі впевненості, натхнення та справжнього щастя! Зі святом! 🧩🌟

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🎊 З днем народження, підлітку з великим серцем! Нехай твої захоплення приносять радість, навчання дається легко, а поруч завжди будуть ті, хто підтримає. 14 — це тільки старт. Удачі тобі, сил і драйву! ⚡🎯

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🌟 З 14-річчям тебе, майбутній герою! Бажаю, щоб цей вік став для тебе стартом до великих мрій. Будь впевненим, сильним, справедливим. Нехай у житті буде багато приводів для гордості, радості та натхнення! 🎯

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🚀 З днем народження, наш крутий 14-річний хлопчику! Нехай цей рік принесе тобі море нових ідей, сміливих кроків і несподіваних перемог. Бажаю тобі не боятися бути собою, йти до своїх цілей і залишатися доброю та відкритою людиною. 🎮📚

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🎁 Вітаю тебе, підлітку, з цим важливим днем! Нехай попереду буде багато цікавого: успіхи в навчанні, захопливі хобі, справжні друзі. З 14-річчям — початком найяскравіших змін! 🎉🔥

Листівки з днем народження підлітку хлопчику на 14 років