С Днем вышиванки 2025! Яркие открытки и картинки для поздравления украинцев

Обязательно поздравьте близких

Сегодня, 15 мая, украинцы отмечают прекрасный праздник — День вышиванки. И хотя он не имеет статуса официального праздника, он стал проявлением любви к своей культуре. Поэтому важно поздравить украинцев теплыми словами или просто красивой открыткой. А раньше мы делились картинками для поздравления парня с 14-летием.

День вышиванки открыли студенты Черновицкого университета в 2006 году. Они предложили однажды прийти на учебу в вышиванках. Эта идея получила большую огласку и через несколько лет праздник стали отмечать в Украине и в украинских общинах за рубежом.

Ежегодно в этот день проходят флешмобы — к ним приобщаются школьники, учителя, военные, артисты, воспитатели и т.д. Также проходят выставки, ярмарки, благотворительные акции.

"Телеграф" подготовил для вас яркие патриотические открытки, чтобы вы могли прислать их своим близким, родным, друзьям, коллегам и знакомым и поздравить с Днем вышиванки. Красочная картинка поднимет не только настроение, но и национальный дух каждого украинца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы будут отмечать Троицу в 2025 году. Это переходный праздник, а значит, его дата ежегодно меняется.