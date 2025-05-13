Зима наприкінці травня? У кількох областях кардинально зміниться погода (карта)

Помаранчевий рівень небезпеки оголосили в кількох областях

Синоптики попереджають українців про сильні заморозки найближчої ночі — з 13 на 14 травня. Зокрема, у Львівській області температура на поверхні ґрунту може опуститися до трьох градусів морозу.

Про це попереджає Львівський РЦГМ. Заморозки очікуються також у Вінницькій та Волинській областях.

За даними метеорологів, на території Львівщини вночі та вранці температура впаде до 0-3 градусів морозу. У самому Львові на ґрунті буде від нуля до мінус двох градусів. Синоптики оголосили другий рівень небезпеки – помаранчевий.

У Вінницькій області також прогнозують заморозки. На поверхні ґрунту буде від нуля до мінус трьох градусів. Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла, а вдень підніметься до 13-18 градусів. Метеорологи попереджають, що такий холод може нашкодити теплолюбним рослинам. Окрім заморозків, у середу вдень у Вінницькій області очікується короткочасний дощ.

На Волині синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. У Луцьку та по всій області на ґрунті буде від нуля до мінус трьох градусів морозу. Холодна погода триматиметься вночі та вранці 14 травня.

По всій Україні 14 травня буде прохолодно. Вночі температура становитиме 2-7 градусів тепла, вдень прогріється до 12-17 градусів. Місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер дутиме із заходу зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. У Карпатах буде холодніше – лише 5-10 градусів тепла.

Пргноз погоди по Україні на 14 травня, Укргідрометцентр

На четвер, 15 травня, синоптики прогнозують дощі в західних та північних областях. У Карпатах опади будуть сильними. На решті території вночі буде сухо, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер посилиться до 7-12 метрів за секунду, подекуди пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що друга хвиля заморозків добиває українські сади та городи. У мережі безліч відео з наслідками нічних температурних "гойдалок".