Коли українці святкуватимуть Трійцю у 2025 році: називаємо точну дату

Нагадаємо, що тепер усі неперехідні свята відзначають на 13 днів раніше

День Святої Трійці, який також відомий як П’ятидесятниця або Зелена неділя, є одним із дванадцяти найбільших свят у православному церковному календарі. Це перехідне свято, а отже, його дата щороку змінюється.

У цьому матеріалі "Телеграф" пояснює, коли святкувати цей день у 2025 році.

Дата святкування Трійці напряму залежить від Великодня — вона припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння. Саме тому друга назва свята — П’ятидесятниця. Оскільки Великдень не має фіксованої дати, Трійця також щороку випадає на різні дні.

У 2025 році як православні, так і католики святкували Великдень одночасно — 20 квітня. Відтак, якщо до цієї дати додати 50 днів, то День Святої Трійці (П’ятидесятниця, Зелена неділя) у 2025 році відзначатиметься в неділю, 8 червня.

Зазначимо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Через це всі свята з фіксованими датами (неперехідні) тепер святкуються на 13 днів раніше, аніж до ініціативи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в останньому місяці весни українці святкуватимуть одне з дванадцяти найважливіших свят — Вознесіння Господнє. Дізнайтеся, коли саме ми будемо відзначати це свято за церковним календарем у травні 2025 року.