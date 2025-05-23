"Сильніші разом": діти з футбольної секції, яку підтримує Favbet Foundation, взяли участь у фестивалі до Дня Європи

У Деснянському районі Києва відбувся фестиваль футболу — фізкультурно-оздоровчий захід, присвячений Дню Європи. Спортивне свято стало майданчиком для єднання, розвитку та популяризації європейських цінностей серед молоді.

На поле вийшли юні вихованці ФК "Вигурівщина". що тренуються за підтримки Favbet Foundation , а також гравці ФК "Троєщина", КДЮСШ-14, ДЮФК "Титан", ФК "Столиця" та КДЮСШ "Ніка".

Футбольні матчі проходили у дружній атмосфері: без турнірного тиску, без фінальних таблиць, але з максимальною самовіддачею, підтримкою з трибун та щирими емоціями. Учасники продемонстрували не лише спортивні навички, а й високий рівень командної гри та взаємоповаги.

"Спорт не лише сприяє фізичному розвитку, а й допомагає дітям адаптуватися до нових умов та боротися зі стресом. Навіть у ці часи наші діти повинні мати можливість з впевненістю дивитись у майбутнє", — зазначив президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Після матчів на учасників чекала динамічна конкурсна програма, що подарувала ще більше емоцій та командного драйву. У змаганні з жонглювання м’яча взяли участь як юні гравці, так і їхні тренери. Вікторина "Футбольна Європа" випробувала знання учасників про провідні європейські клуби, гравців і турніри. А в яскравому фіналі відбувся Crossbar Challenge, де гравці мали влучити в перекладину воріт.

"Спорт має реальний вплив на розвиток дітей і підлітків, і такі фестивалі — важливі події для формування здорового, активного покоління. Для Favbet Foundation підтримка дитячо-юнацького футболу є частиною нашої постійної роботи. Ми прагнемо бути надійним партнером для дітей, які тренуються, мріють і розвиваються", — зазначили у Favbet Foundation.