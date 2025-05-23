"Сильнее вместе": дети из футбольной секции при поддержке Favbet Foundation приняли участие в фестивале ко Дню Европы

В Деснянском районе Киева состоялся футбольный фестиваль — физкультурно-оздоровительное мероприятие, приуроченное ко Дню Европы. Праздник спорта стал площадкой для единства, развития и популяризации европейских ценностей среди молодежи.

На поле вышли юные воспитанники ФК "Выгуровщина", которые тренируются при поддержке Favbet Foundation , а также игроки ФК "Троещина", КДЮСШ-14, ДЮФК "Титан", ФК "Столица" и КДЮСШ "Ника".

Футбольные матчи проходили в дружеской атмосфере: без турнирного давления, без финальных таблиц, но с максимальной самоотдачей, поддержкой с трибун и искренними эмоциями. Участники продемонстрировали не только спортивные навыки, но и высокий уровень командной игры и взаимного уважения.

"Спорт не только способствует физическому развитию, но и помогает детям адаптироваться к новым условиям и справляться со стрессом. Даже в это время наши дети должны иметь возможность с уверенностью смотреть в будущее", — отметил президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

После матчей участников ждала динамичная конкурсная программа, которая подарила еще больше эмоций и командного драйва. В соревновании по жонглированию мячом участвовали как юные игроки, так и их тренеры. Викторина "Футбольная Европа" проверила знания участников о ведущих европейских клубах, игроках и турнирах. А в ярком финале прошёл Crossbar Challenge, где игроки старались попасть в перекладину ворот.

"Спорт оказывает реальное влияние на развитие детей и подростков, и такие фестивали — важные события для формирования здорового, активного поколения. Для Favbet Foundation поддержка детско-юношеского футбола является частью нашей постоянной работы. Мы стремимся быть надежным партнёром для детей, которые тренируются, мечтают и развиваются", — отметили в Favbet Foundation.