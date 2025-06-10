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Ушла из жизни в 53 года: где похоронили украинскую актрису Ольгу Когут, которая поддерживала "ДНР"

Автор
Виктория Козар
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Как выглядит могила актрисы Ольги Когут
Как выглядит могила актрисы Ольги Когут. Фото Коллаж "Телеграфа"

Актриса снималась во многих украинских фильмах и сериалах

Ольга Когут – популярная украинская актриса театра и кино. Ее игру можно было увидеть в сериалах "Возвращение Мухтара", "Женский врач-2", "Семейные связи", "Прокуроры". В 2023 году Ольга неожиданно скончалась. Также мы рассказывали о сложной судьбе звезды украинских комедий Нонны Копержинской.

"Телеграф" расскажет, в каких киноработах снималась актриса и где ее похоронили.

Что известно об Ольге Когут

Будущая актриса появилась на свет в 1969 году в Донецке. В детстве Когут занималась плаванием, хоровым пением, однако испытывала особое влечение к актерству. После окончания школы Ольга поступила в училище культуры. Во время учебы она начала работу в Донецком областном музыкально-драматическом театре.

В 1995 году Ольга поступила в институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Через некоторое время она присоединилась к академическому театру имени Леси Украинки. Когут перевоплощалась как в героинь со сложной жизнью, так и веселых и положительных. Она появлялась в спектаклях "Королевские игры", "Любовь студента", "Царские разборки или миф об Электре", "Как важно быть серьезным", "Хрустальное сердце".

Ольга Когут биография
Ольга Когут играла в театре имени Леси Украинки, фото из сети

С 1994 Ольга начала карьеру в кино. Первыми киноработами с ее участием стали "Двенадцать стульев", "День рождения Буржуя 2", "Пепел Феникса". Когут получила популярность, сыграв в нескольких частях сериала "Возвращение Мухтара". Там она исполняла эпизодических персонажей, например провидицу и бывшую заключенную.

Ольга Когут "Возвращение Мухтара"
Когут играла в "Возвращение Мухтара", фото из сети

Когут также прославилась ролью владелицы свадебного салона в ленте "Доярка из Хацапетовки". Она играла в таких работах, как "Колдовская любовь", "Волчица", "Счастье мое", "Ласточкино гнездо", "Прокуроры", "Стоматолог".

Ольга Когут "Доярка из Хацапетовки"
Когут играла в ленте "Доярка из Хацапетовки"

В последний раз Когут играла в криминальном сериале "Провинциал" в 2021 году. Кроме этого, актриса вела Youtube-канал, где рассказывала о своих хобби: рисовании картин, вышивании и шитье.

В то же время Когут публиковала на своей странице в фейсбуке русские фейки. Также она поддерживала сепаратистов из псевдореспублики "ДНР". Разгорелся скандал в публичном пространстве, после чего актриса удалила свой профиль.

Где похоронили Ольгу Когут

Актрисы неожиданно не стало в январе 2023 года. Ей было 53 года. Когут не рассказывала, что испытывает проблемы со здоровьем, поэтому ее смерть удивила коллег и поклонников. У Ольги осталась мама и дочь.

"Мы сами еще не верим в это страшное известие, но должны сообщить, что сегодня ушла из жизни одна из ведущих актрис нашего театра — Ольга Когут… Ушла совсем еще молодой… Не успела сыграть вчера последнюю свою премьеру", — написали в Театре имени Леси Украинки.

Ольга Когут умерла
Когут умерла в 53 года, фото из сети

Когут похоронили на Байковом кладбище, где покоятся многие публичные личности. Ольге установили гранитный памятник с черно-белым портретом и датами жизни и смерти. Также там можно увидеть надпись "Заслуженная артистка Украины".

Ольга Когут смерть
Когут похоронили на Байковом кладбище, фото "Википедия"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронили украинского режиссера Киру Муратову. Она ушла из жизни в 2018 году.

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#Деятельность #Могила #Ольга Когут