Ушла из жизни в 53 года: где похоронили украинскую актрису Ольгу Когут, которая поддерживала "ДНР"

Актриса снималась во многих украинских фильмах и сериалах

Ольга Когут – популярная украинская актриса театра и кино. Ее игру можно было увидеть в сериалах "Возвращение Мухтара", "Женский врач-2", "Семейные связи", "Прокуроры". В 2023 году Ольга неожиданно скончалась. Также мы рассказывали о сложной судьбе звезды украинских комедий Нонны Копержинской.

"Телеграф" расскажет, в каких киноработах снималась актриса и где ее похоронили.

Что известно об Ольге Когут

Будущая актриса появилась на свет в 1969 году в Донецке. В детстве Когут занималась плаванием, хоровым пением, однако испытывала особое влечение к актерству. После окончания школы Ольга поступила в училище культуры. Во время учебы она начала работу в Донецком областном музыкально-драматическом театре.

В 1995 году Ольга поступила в институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. Через некоторое время она присоединилась к академическому театру имени Леси Украинки. Когут перевоплощалась как в героинь со сложной жизнью, так и веселых и положительных. Она появлялась в спектаклях "Королевские игры", "Любовь студента", "Царские разборки или миф об Электре", "Как важно быть серьезным", "Хрустальное сердце".

Ольга Когут играла в театре имени Леси Украинки, фото из сети

С 1994 Ольга начала карьеру в кино. Первыми киноработами с ее участием стали "Двенадцать стульев", "День рождения Буржуя 2", "Пепел Феникса". Когут получила популярность, сыграв в нескольких частях сериала "Возвращение Мухтара". Там она исполняла эпизодических персонажей, например провидицу и бывшую заключенную.

Когут играла в "Возвращение Мухтара", фото из сети

Когут также прославилась ролью владелицы свадебного салона в ленте "Доярка из Хацапетовки". Она играла в таких работах, как "Колдовская любовь", "Волчица", "Счастье мое", "Ласточкино гнездо", "Прокуроры", "Стоматолог".

Когут играла в ленте "Доярка из Хацапетовки"

В последний раз Когут играла в криминальном сериале "Провинциал" в 2021 году. Кроме этого, актриса вела Youtube-канал, где рассказывала о своих хобби: рисовании картин, вышивании и шитье.

В то же время Когут публиковала на своей странице в фейсбуке русские фейки. Также она поддерживала сепаратистов из псевдореспублики "ДНР". Разгорелся скандал в публичном пространстве, после чего актриса удалила свой профиль.

Где похоронили Ольгу Когут

Актрисы неожиданно не стало в январе 2023 года. Ей было 53 года. Когут не рассказывала, что испытывает проблемы со здоровьем, поэтому ее смерть удивила коллег и поклонников. У Ольги осталась мама и дочь.

"Мы сами еще не верим в это страшное известие, но должны сообщить, что сегодня ушла из жизни одна из ведущих актрис нашего театра — Ольга Когут… Ушла совсем еще молодой… Не успела сыграть вчера последнюю свою премьеру", — написали в Театре имени Леси Украинки.

Когут умерла в 53 года, фото из сети

Когут похоронили на Байковом кладбище, где покоятся многие публичные личности. Ольге установили гранитный памятник с черно-белым портретом и датами жизни и смерти. Также там можно увидеть надпись "Заслуженная артистка Украины".

Когут похоронили на Байковом кладбище, фото "Википедия"

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