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Раптово померла у 53: де поховали українську акторку Ольгу Когут і який вигляд має могила

Автор
Вікторія Козар
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Який вигляд має могила акторки Ольги Когут
Який вигляд має могила акторки Ольги Когут. Фото Колаж "Телеграфу"

Акторка померла у 53 роки

Ольга Когут була відомою українською акторкою театру та кіно, як і Оксана Батько-Нищук. Вона знімалась у таких кінороботах, як "Повернення Мухтара", "Жіночий лікар-2", "Родинні зв'язки", "Прокурори". Жінки раптово не стало у 2023 році.

Якою була творча діяльність акторки, і чому вона померла — знає "Телеграф".

Що відомо про Ольгу Когут

Ольга Когут народилась у 1969 році у Донецьку. У дитинстві пробувала себе у плаванні, хоровому співі, але найбільше мала здібність до акторства. Так, Ольга вступила в місцеве училище культури. Під час навчання почала працювати в Донецькому обласному музично-драматичному театрі.

У 1995 році Когут вступила до інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенко-Карого. Згодом стала акторкою академічного театру імені Лесі Українки. Їй діставалися ролі як героїнь з важкими долями, так і щасливих і задоволених життям. Зокрема, брала участь у виставах "Любов студента", "Королівські ігри", "Царські розбирання або міф про Електру", "Кришталеве серце", "Як важливо бути серйозним".

Акторка Ольга Когут
Ольга Когут все життя присвятила театру, фото з мережі

З 1994 році Когут почала зніматися у кіно. Зокрема, у стрічках "Дванадцять стільців", "День народження Буржуя 2", "Попіл Фенікса". Успішною для акторки стала участь у кількох частинах серіалу "Повернення Мухтара", де вона перевтілювалась у різних епізодичних персонажів, як-от провидицю та колишню ув'язнену.

Ольга Когут фільмографія
Когут знімалась у багатьох відомих серіалах і фільмах

Згодом Когут зіграла власницю весільного салону у фільмі "Доярка з Хацапетівки". Також з'являлась у фільмах і серіалах "Зачароване кохання", "Вовчиця", "Щастя моє", "Ластівчине гніздо", "Прокурори", "Стоматолог".

Ольга Когут "Доярка з Хацапетівки"
Когут грала у стрічці "Доярка з Хацапетівки"

Останньою роботою акторки в кіно став кримінальний серіал "Провінціал" 2021 року. Паралельно вона вела Youtube-канал, на якому розповідала про свої хобі: малювання картин, вишивання та іншу творчу діяльність.

Також Когут поширювала на своїй сторінці у фейсбуці фейки російської пропаганди. Зокрема, вона підтримувала окупантів з псевдореспубліки "ДНР". Після того, як ситуація набула розголосу, акторка видалила свою сторінку.

Могила Ольги Когут

Акторка раптово померла у січні 2023 року. Їй було 53 роки. Когут не скаржилась на здоров'я, тому її смерть стала несподіванкою для багатьох колег і шанувальників. У неї залишилась мама і донька.

"Ми самі ще не віримо у цю страшну звістку, але мусимо повідомити, що сьогодні пішла з життя одна з провідних актрис нашого театру — Ольга Когут… Пішла зовсім ще молодою… Не встигла зіграти вчора останню свою прем'єру", — написали в театрі імені Лесі Українки.

У театрі висловились про смерть акторки

Ольгу Когут, як і багатьох інших публічних особистостей, поховали на Байковому кладовищі. Акторці встановили гранітний пам'ятник з її чорно-білим портретом і датами життя та смерті. Також є напис "Заслужена артистка України".

Ольга Когут могила
Такий вигляд має могила Ольги Когут, фото "Вікіпедія"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має зараз могила акторки "Моєї прекрасної няні" Анастасії Заворотнюк. Минуло понад пів року з моменту її смерті.

Теги:
#Кар'єра #Могила #Ольга Когут