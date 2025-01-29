Раптово померла у 53: де поховали українську акторку Ольгу Когут і який вигляд має могила

Акторка померла у 53 роки

Ольга Когут була відомою українською акторкою театру та кіно, як і Оксана Батько-Нищук. Вона знімалась у таких кінороботах, як "Повернення Мухтара", "Жіночий лікар-2", "Родинні зв'язки", "Прокурори". Жінки раптово не стало у 2023 році.

Якою була творча діяльність акторки, і чому вона померла — знає "Телеграф".

Що відомо про Ольгу Когут

Ольга Когут народилась у 1969 році у Донецьку. У дитинстві пробувала себе у плаванні, хоровому співі, але найбільше мала здібність до акторства. Так, Ольга вступила в місцеве училище культури. Під час навчання почала працювати в Донецькому обласному музично-драматичному театрі.

У 1995 році Когут вступила до інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенко-Карого. Згодом стала акторкою академічного театру імені Лесі Українки. Їй діставалися ролі як героїнь з важкими долями, так і щасливих і задоволених життям. Зокрема, брала участь у виставах "Любов студента", "Королівські ігри", "Царські розбирання або міф про Електру", "Кришталеве серце", "Як важливо бути серйозним".

Ольга Когут все життя присвятила театру, фото з мережі

З 1994 році Когут почала зніматися у кіно. Зокрема, у стрічках "Дванадцять стільців", "День народження Буржуя 2", "Попіл Фенікса". Успішною для акторки стала участь у кількох частинах серіалу "Повернення Мухтара", де вона перевтілювалась у різних епізодичних персонажів, як-от провидицю та колишню ув'язнену.

Когут знімалась у багатьох відомих серіалах і фільмах

Згодом Когут зіграла власницю весільного салону у фільмі "Доярка з Хацапетівки". Також з'являлась у фільмах і серіалах "Зачароване кохання", "Вовчиця", "Щастя моє", "Ластівчине гніздо", "Прокурори", "Стоматолог".

Когут грала у стрічці "Доярка з Хацапетівки"

Останньою роботою акторки в кіно став кримінальний серіал "Провінціал" 2021 року. Паралельно вона вела Youtube-канал, на якому розповідала про свої хобі: малювання картин, вишивання та іншу творчу діяльність.

Також Когут поширювала на своїй сторінці у фейсбуці фейки російської пропаганди. Зокрема, вона підтримувала окупантів з псевдореспубліки "ДНР". Після того, як ситуація набула розголосу, акторка видалила свою сторінку.

Могила Ольги Когут

Акторка раптово померла у січні 2023 року. Їй було 53 роки. Когут не скаржилась на здоров'я, тому її смерть стала несподіванкою для багатьох колег і шанувальників. У неї залишилась мама і донька.

"Ми самі ще не віримо у цю страшну звістку, але мусимо повідомити, що сьогодні пішла з життя одна з провідних актрис нашого театру — Ольга Когут… Пішла зовсім ще молодою… Не встигла зіграти вчора останню свою прем'єру", — написали в театрі імені Лесі Українки.

У театрі висловились про смерть акторки

Ольгу Когут, як і багатьох інших публічних особистостей, поховали на Байковому кладовищі. Акторці встановили гранітний пам'ятник з її чорно-білим портретом і датами життя та смерті. Також є напис "Заслужена артистка України".

Такий вигляд має могила Ольги Когут, фото "Вікіпедія"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має зараз могила акторки "Моєї прекрасної няні" Анастасії Заворотнюк. Минуло понад пів року з моменту її смерті.